Медведев напомнил Болгарии про украинских газовых посредников

РФ и Болгария планируют ускорить работы по строительству газопровода "Южный поток".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совместной пресс-конференции с Президентом Болгарии Георгием ПЫРВАНОВЫМ.

Он подчеркнул, что Россия давно рассматривает варианты для диверсификации маршрутов поставок газа в Европу.

"Мы давно этим занимаемся. Конечно, здесь, прежде всего, имеется в виду ускорение работ по "Южному потоку", может быть, и увеличение мощности этого газопровода", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он сообщил, что на переговорах с болгарским коллегой обсуждался вопрос о том, чтобы быстрее перейти от стадии согласования проектной документации к непосредственным строительным работам этого газопровода.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что соответствующие ведомства и компании получат «должный импульс» для реализации этого проекта.

Он сообщил, что также поднимался вопрос о переходе на прямое сотрудничество" между "Газпромом" и "Булгаргазом".

«Вопрос посредников в газовой сфере всегда является важным и сложным. В целом позиция российской стороны выглядит так - нам никакие посредники нигде не нужны, но в каждой стране есть своя история вопроса – такая история вопроса была в Украине, в настоящее время мы ушли от этого, такая же история есть и в Болгарии», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ, добавив, что Россия готова работать напрямую так, чтобы это было «комфортно нашим болгарским партнерам».

В свою очередь Г.ПЫРВАНОВ отметил, что активность Болгарии в реализации этого проекта будет завесить от других стран, которые заинтересованы в его реализации.

«Мы готовы начать работу, когда все проблемы будут решены путем конкретных переговоров между «Газпромом» и «Булгаргазом» и одновременно с решением вопросов во всех остальных странах. Мы начнем строительство новой трубы когда мы будем уверены, что со стороны Сербии будет строится точно такая же труба – нужен синхрон в этой работе», - сказал Г.ПЫРВАНОВ.