Тимошенко вернулась в сессионный зал ВР, чтобы выслушать приговор себе

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вернулась в сессионный зал Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, пополудни после короткого перерыва в работе ВР в заседании продолжали принимать участие почти все члены правительства, но отсутствовала Ю.ТИМОШЕНКО.

Фракция Партии регионов заявила, что будет блокировать работу парламента, если Ю.ТИМОШЕНКО не будет принимать участия в рассмотрении вопроса о социально-экономической ситуации в Украине и действиях органов власти по преодолению кризиса.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО проводила в помещении парламента встречу с руководством МВФ.

В настоящее время парламент продолжает без перерыва обсуждение вопроса о ситуации в Украине. Уже выступили лидеры фракций, а после выступлений народных депутатов спикер Владимир ЛИТВИН заявил, что обсуждение закончилось и начал подводить итоги.

Парламент не уходил на перерыв, который предусмотрен с 14.00 до 16.00.