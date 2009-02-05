В Украину возвращается эра бартера

В Украине опять в фаворе бартер - к такому выводу пришел еженедельник «Комментарии». Большинство опрошенных им экспертов считают, что к концу года доля бартера в товарообороте украинских предприятий может достичь 20-25%. Это значит, что банковская система страны потеряет около 155 млрд. грн.

Директор центра «CASE-Украина» Дмитрий БОЯРЧУК уверен, что бартер - негативное для экономики явление. «Он не дает предприятиям оборотных средств, а это, в свою очередь, может вызывать проблемы с уплатой налогов, выплатой зарплат и т.д. Сначала необходимо реализовать полученную по бартеру продукцию, что в нынешних условиях не самое легкое задание», - говорит эксперт.

В то же время, пишут «Комментарии», много экспертов отмечают и позитивные в нынешней экономической ситуации стороны бартера.

«Банки сейчас своевременно не выполняют свои обязательства, толкая предприятия на штрафные санкции. Уже сейчас частыми являются случаи, когда платежи не идут неделю и больше, в такой ситуации возвращение к бартеру — полностью логическое решение проблемы», - говорит член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Татьяна ЗАЦЕРКОВНАЯ.

«О бартере можно говорить много плохого, но в нынешних условиях он будет способствовать оживлению хозяйственной деятельности», - соглашается с коллегой Леонид РУБАНЕНКО, президент Союза налоговых консультантов.

Хотя стоит помнить, пишут «Комментарии», что негативные явления вызывает только повальный переход на товарный обмен. То есть когда средств настолько мало (или, как это было в 90-х - показатель инфляции настолько высок), что бартерные отношения переходят в социальную сферу. Речь идет о возможных выплатах товаром зарплат и даже пенсий. И некоторые эксперты такого варианта не исключают. По словам народного депутата от НУ-НС Ксении ЛЯПИНОЙ, теоретически этого не должно произойти, «но если уже будет полный кризис и развал всей экономики, и главное, банковской системы, каждый будет выживать, как может, и тогда нельзя дать гарантию, что такого не произойдет».