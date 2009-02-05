44 регионала рискнули не явиться на глаза Януковичу?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО не исключает, что фракция Партии регионов сегодня еще раз может прибегнуть к блокированию работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в интервью журналистам.

По словам Н.ТОМЕНКО, фракция Партии регионов не знает, как выйти из ситуации вокруг рассмотрения вопроса о действиях власти по преодоление кризиса. «Блокирование, которое состоялось, было не случайным. Я думаю, что они могут еще раз прибегнуть к блокированию, поскольку у них нет 226 голосов за отставку», - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом он отметил, что по состоянию на 11.55 от Партии регионов в письменном виде не зарегистрировалось 44 народных депутата. Вместе с тем лидер ПР Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в сессионном зале ВР присутствует, и даже выступал с трибуны.

Н.ТОМЕНКО отметил, что их команда пошла на все возможные компромиссы с Партией регионов относительно рассмотрения вопроса о ситуации в Украине и действиях власти по преодолению кризиса. «Это экзамен на цивилизованность оппозиции и в целом парламента», - сказал он. По словам заместителя председателя ВР, рассмотрение вопроса должно завершиться цивилизовано.

Н.ТОМЕНКО также считает, что элементом нецивилизованности являются действия оппозиции, направленные на нагнетание ситуации и связанные с блокированием движения в центре города несколькими десятками автомобилей, которое устроено сторонниками оппозиции.

«Можно было показать свое протестное движение цивилизовано и спокойно – провести митинги под стенами Верховной Рады и не парализовать автомобильное движение в Киеве», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня после выступления в ВР премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО депутаты от Партии регионов заблокировали трибуну. Причиной блокирования стало то, что депутаты-регионалы не успели записаться на вопросы к Ю.ТИМОШЕНКО.

После того как председатель ВР Владимир ЛИТВИН поставил на голосование вопрос о перезаписи на вопросы и 362 депутата поддержали это предложение, трибуна была разблокирована.