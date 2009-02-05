Единый центр намерен спасти всех по семи пунктам

Лидер партии “Единый центр”, народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ призывает принять «План обновления страны».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

По словам И.КРИЛЯ, разработать такой документ политическую силу заставила реальная опасность экономического краха страны, которая существует сегодня. «Это может отбросить развитие государства на десятки лет назад. В стране набирают обороты экономический и финансовый кризис, что вызвано неспособностью правительства реагировать на кризисные явления. Экономические проблемы дополняются затяжным политическим кризисом, который с приближением к президентским выборам только усилится», - заявил он.

Народный депутат обеспокоен тем, что «все это осложняется приближением политических баталий – очередных выборов, которые продлятся более полутора лет, а именно: выборы Президента Украины в январе 2010 года; выборы городских, сельских и поселковых председателей в марте 2010 года; выборы депутатов сельских, поселковых, городских, районных и областных советов в марте 2011 года».

По словам И.КРИЛЯ, сегодня «уже очевидно, что на протяжении этих двух лет страна вынуждена будет провести внеочередные парламентские выборы. Сложно предугадать, какой будет страна после экономического кризиса и затяжных политических баталий». Поэтому, убежден он, «мы должны остановить сползание Украины в бездну. Мы все вместе должны изменить ход событий. Дать стране план развития, который учтет экономические и политические риски».

Для этого “Единый центр” разработал «План обновления страны», который предусматривает 7 шагов:

1. В октябре-ноябре 2009 года одновременно провести внеочередные парламентские и президентские выборы, а также референдум по изменениям в Конституцию, во время которого украинский народ поставит точку в дискуссии о модели власти в стране.

2. Нынешнее правительство должно немедленно уйти в отставку. Верховная Рада должна сформировать профессиональное правительство на основе взаимного доверия между политиками, которые относятся ко всем парламентским политическим силам. Это правительство должно взять на себя ответственность за ситуацию в стране.

Основным требованием к кандидатурам на должности в новом правительстве должны стать: профессионализм и публичный отказ от участия в президентских выборах.

Этот шаг позволит в период выборов стабилизировать ситуацию в экономической и социальной сферах.

3. До мая 2009 года законодательно отсрочить выборы городских, сельских и поселковых председателей на один год и провести их в марте 2011 года вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских, районных и областных советов.

4. До мая 2009 года внести изменения в избирательное законодательство, введя открытые избирательные списки на выборах народных депутатов Украины.

5. До мая 2009 года внести изменения в законодательство, которое регулирует выборы депутатов местных советов. При этом местные выборы и выборы в Верховную Раду должны быть разведены во времени. Изменения должны предусмотреть использование открытых списков во время местных выборов.

6. До июня 2009 года привести законодательство о референдумах в соответствие с нормами Конституции, что позволит принять Основной Закон на референдуме.

7. До июня 2009 года субъектам законодательной инициативы, которые отстаивают разные модели власти, предложить на рассмотрение парламента согласованные варианты изменений в Конституцию.

По мнению И.КРИЛЯ, такие шаги позволят: «избежать постоянных избирательных кампаний. Проведя две избирательных кампании (в октябре 2009 года и марте 2011 года) вместо 4, страна забудет о выборах до 2014 года и сможет сосредоточиться на решении основных проблем экономического и социального развития. Кроме того, они позволят обеспечить стабильную работу правительства на период избирательных баталий до завершения формирования новым парламентом нового правительства. Обеспечить четкое разделение полномочий между Президентом, правительством и парламентом на основе модели власти, которая будет отвечать воле общества. И в конечном итоге, такие шаги помогут остановить усиление разочарования общества к власти и вернуть людям надежду».

«Преодоление кризиса, стабильное развитие и спокойствие в государстве зависят сегодня исключительно от главных политических сил в Украине. От их способности поступаться собственными амбициями ради будущего страны», - подчеркнул лидер “Единого центра”.