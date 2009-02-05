Герман не слышала, как регионалы решили сдать мандаты

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН опровергает информацию своего однопартийца Василия ГОРБАЛЯ о принятии политсоветом Партии регионов решения о сложении 150 мандатов народными депутатами для роспуска Верховной Рады.

Об этом А.ГЕРМАН сказала в интервью УНИАН.

«Вчера на политсовете Партии регионов мы проголосовали только за проведение съезда”, - сказала А.ГЕРМАН.

Вместе с тем она не исключила, что на съезде может возникнуть вопрос о сложении депутатских мандатов. “Если на съезде такой вопрос возникнет, то тогда уже будет приниматься решение. Вот об этом мы вчера проголосовали», - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, депутат-регионал В.ГОРБАЛЬ заявил, что политсовет Партии регионов принял решение о сложении 150 мандатов народными депутатами для роспуска ВР.

По его словам, следующим должно быть решение партии по этому вопросу. Депутат сообщил, что дата проведения съезда будет определена в течение февраля.