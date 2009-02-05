Турчинов объяснил депутатам, куда девалась Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в Верховной Раде проводит переговоры с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутатам сообщил первый вице-премьер Украины Александр ТУРЧИНОВ, отвечая на вопрос депутатов об отсутствии Ю.ТИМОШЕНКО в сессионном зале.

«Я информирую вас, что премьер-министр находится в Верховной Раде. Сейчас мы используем время и работаем. Кабинет Министров работает в Верховной Раде, потому что слишком долго у нас идут разговоры вместо того, чтобы мы работали, мы вынуждены иметь здесь очень интересное общение. И премьер-министр прямо сейчас в помещении Верховной Рады проводит очень ответственные переговоры с руководством Международного валютного фонда», - сказал А.ТУРЧИНОВ.