Регионалы требуют привести Тимошенко в зал

Фракция Партии регионов заявляет, что заблокирует работу парламента, если в сессионный зал не вернется премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на заседании парламента народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ (фракция ПР).

После перерыва в сессионном зале присутствуют почти все члены правительства, но отсутствует премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

И.БОГОСЛОВСКАЯ отметила, что сегодня можно было наблюдать «игнорирование парламента как со стороны Президента Украины, так и со стороны премьер-министра».

«Мы не можем позволить продолжать какое-либо слушание этого вопроса в зале ВР в отсутствие премьер-министра и представителей правительства», - сказала она.

Она отметила, что Партия регионов требует «срочного обеспечения явки и представителей правительства, и премьер-министра в ложу».

«Если этого не будет, мы отказываемся от продолжения этой процедуры (речь идет о рассмотрении вопроса о социально-экономической ситуации в Украине и действиях органов власти по преодолению кризиса – УНИАН)».

Она сказала, что сегодня парламент услышал «ложь и наглость», а не отчет правительства.

В свою очередь народный депутат от фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО предложил прекратить обсуждение и перейти к процедуре голосования об ответственности правительства.

«Мы знаем, что вы можете сказать, поэтому давайте не терять время и перейдем к процедуре голосования», - сказал В.ПИСАРЕНКО, обращаясь к парламентской оппозиции.