В Верховной Раде объявлен перерыв
12:09, 05 февраля 2009Политика
1566 0
Нардепы могут попрощаться с Загребельным
В Верховной Раде объявлен перерыв до 12.30.
Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва все желающие народные депутаты будут иметь возможность принять участие в прощании с писателем Павлом ЗАГРЕБЕЛЬНЫМ.
После перерыва в ВР будет продолжено рассмотрение вопроса о ситуации в Украине и действий власти по преодолению кризиса.
Объявленный перерыв является плановым и, как правило, продолжается с 12.00 до 12.30.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter