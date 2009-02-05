В Верховной Раде объявлен перерыв

12:09, 05 февраля 2009
Политика
1566 0

Нардепы могут попрощаться с Загребельным

В Верховной Раде объявлен перерыв до 12.30.

Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва все желающие народные депутаты будут иметь возможность принять участие в прощании с писателем Павлом ЗАГРЕБЕЛЬНЫМ.

После перерыва в ВР будет продолжено рассмотрение вопроса о ситуации в Украине и действий власти по преодолению кризиса.

Объявленный перерыв является плановым и, как правило, продолжается с 12.00 до 12.30.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter