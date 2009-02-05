Тимошенко три месяца не может пообщаться с Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что пропрезидентская часть во фракции Партии регионов, в частности, Сергей ЛЁВОЧКИН, Юрий БОЙКО должны были привести Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО сегодня в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня в парламенте, отвечая на вопрос депутата Партии регионов С.ЛЁВОЧКИНА, почему В.ЮЩЕНКО не пришел на отчет правительства в Верховную Раду.

«Я хочу напомнить, если вы о Президенте спрашиваете, вы – господин ЛЁВОЧКИН, БОЙКО и ФИРТАШ – команда Президента, так приведите его в парламент!» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, функционирование «РосУкрЭнерго» за последние годы «достаточно, чтобы его (Президента – УНИАН) заманить сюда».

«Мне очень интересно, что вы мне задаете вопрос о Президенте. Это я должна спросить, что он будет делать – вы же у него каждый день, а я не могу три месяца с ним пообщаться», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к депутату-регионалу.

Отвечая на вопрос С.ЛЁВОЧКИНА о недостаточном количестве голосов у коалиционного большинства, премьер-министр сказала: «У нас очень тяжело складывалась коалиция, да, у нас очень тяжело складывалось правительство, да, у нас были большие проблемы, связанные с одной частью коалиции, но, уважаемый господин ЛЁВОЧКИН, у нас сегодня есть коалиция, есть правительство, и есть работа, которую делает правительство. А что же ваша партия не в состоянии создать коалицию, правительство и дать стране результат? Проголосуйте, создайте, никто же не мешает».

В свою очередь член фракции Партии регионов С.ЛЁВОЧКИН, обращаясь к Ю.ТИМОШЕНКО заметил, что Президент ее политический партнер, который сделал ее рейтинговым политиком и премьер-министром.

«Ваше правительство не работает, оно фактически разрушает экономику страны», - сказал он.

В свою очередь, член фракции Партии регионов Сергей ГОЛОВАТЫЙ отметил, что когда премьер-министр себе позволяет «своими устами переходить на стиль днепропетровской базарной, не буду говорить кого, по отношению к главе государства», так это недопустимо.

Он подчеркнул, что Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН как спикер должен остановить «базарный стиль премьер-министра, потому что политик может себе все позволять, только не премьер-министр».