Тимошенко рассказала депутатам о Маугли

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет «мародерством и преступлением» попытки политических сил делать рейтинги на кризисе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказала в ходе выступления на заседании парламента.

Премьер-министр подчеркнула, что Украина не потеряет свой шанс. По ее словам, для этого «мы должны в политике не как кошка с собакой жить».

Ю.ТИМОШЕНКО призвала все политические силы «стать одной национальной государственной командой».

«Сегодня является мародерством и преступлением делать свои гнилые рейтинги на несчастье страны, делать свои рейтинги на критиканстве и панике и истерии», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что страна не сможет выйти из кризиса, если не давать губернаторам принимать участие в совещаниях, выполнять поручение правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня сложно бороться с инфляцией и предпринимать шаги для поднятия экономики, если политики сознательно «в том числе и присутствующие в этом зале, разрушают гривню, выходя на спекулятивные рынки и покупая сегодня то гривню, то доллары». «Это преступление зарабатывать на кризисе, это мародерство», - добавила она. При этом подчеркнула, что «если нужно называть поименно, то мы будем называть поименно».

Премьер-министр считает, что из кризиса удастся выйти в том случае, если у политиков хватит «мудрости, здравого смысла и главное – любви к своей стране».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что необходимо «все беспорядки прекратить и так, как в известной сказке Маугли, водяное перемирие во время засухи – никто никого не ест, уважаемые друзья, а все друг друга пытаются напоить живой водой, чтобы страна не утратила шанс, который у нее сегодня есть».

По ее словам, выборы всё расставят по своим местам.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что сегодня политики «мощно раскачивают ситуацию в обществе». По ее словам, сегодня людей «толкают на забастовки и протесты». В то же время она отметила, что «люди намного мудрее политиков» и не принимают участия в акциях.