Тимошенко обещает чистку в Кабмине, если останется премьером

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает кадровые ротации в правительстве, в случае, если не будет выражено Верховной Радой недоверие правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказала на заседании парламента.

«Если сегодня будет поставлен вопрос об ответственности правительства, по сути дела об отставке правительства, и это предложение не будет поддержано в зале, то на следующей сессионной неделе будет проходить ротация в правительстве», - сказала она.

Премьер-министр подчеркнула, что сейчас важно, чтобы в правительстве работали единомышленники.

«Попытаемся сделать так, чтобы и политические силы, которые захотят предложить самых сильных министров, пожелавших войти в коалицию, мы учтем эти предложения. Правительство в такой кризисной ситуации должно быть сильным», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что сегодняшний состав правительства «делает даже невозможное».

«Сегодняшние министры делают даже невозможное, чтобы защищать страну в это кризисное время», подчеркнула глава правительства.