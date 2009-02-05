Депутаты уже дерутся

Народные депутаты от фракции Партии регионов блокировали трибуну Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, они заблокировали трибуну после того, как была объявлена запись на вопросы премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Произошло так, что система «Рада» зафиксировала только депутатов от фракции БЮТ и НУ-НС.

Регионалы возмутились этим и стали требовать провести перезапись.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поставил это на голосование, и за перезапись проголосовали только 185 народных депутатов.

Сразу же после этого регионалы заблокировали трибуну ВР. Депутат-регионал Лукъянов сцепился с коллегами, которые стали на защиту спикера.

Депутаты от фракции БЮТ пытались разблокировать работу ВР, возле трибуны возникла толчея.

Для того чтобы разблокировать работу ВР, В.ЛИТВИН еще раз поставил на голосование вопрос о перезаписи. В этот раз его поддержали 362 народных депутата.

После этого трибуна ВР была разблокирована.

Председатель ВР, обращаясь к фракции Партии регионов, призвал регионалов поставить своих представителей возле системы «Рада», чтобы контролировать, что голосование проходит честно, и предложил председателю Регламентного комитета встать возле него и также контролировать его работу.