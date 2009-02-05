Депутаты уже дерутся
Кто должен задавать вопрос премьеру
Народные депутаты от фракции Партии регионов блокировали трибуну Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, они заблокировали трибуну после того, как была объявлена запись на вопросы премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Произошло так, что система «Рада» зафиксировала только депутатов от фракции БЮТ и НУ-НС.
Регионалы возмутились этим и стали требовать провести перезапись.
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поставил это на голосование, и за перезапись проголосовали только 185 народных депутатов.
Сразу же после этого регионалы заблокировали трибуну ВР. Депутат-регионал Лукъянов сцепился с коллегами, которые стали на защиту спикера.
Депутаты от фракции БЮТ пытались разблокировать работу ВР, возле трибуны возникла толчея.
Для того чтобы разблокировать работу ВР, В.ЛИТВИН еще раз поставил на голосование вопрос о перезаписи. В этот раз его поддержали 362 народных депутата.
После этого трибуна ВР была разблокирована.
Председатель ВР, обращаясь к фракции Партии регионов, призвал регионалов поставить своих представителей возле системы «Рада», чтобы контролировать, что голосование проходит честно, и предложил председателю Регламентного комитета встать возле него и также контролировать его работу.