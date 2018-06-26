КПУ меняет курс. Лидеру – приготовиться?

Вслед за превращением лидера украинских коммунистов Петра Симоненко в одного из ведущих персонажей украинских таблоидов, ведомая им партия начала привлекать к себе внимание. Внутри КПУ разворачиваются непростые и любопытные процессы, позволяющие по-новому взглянуть на скандал вокруг личной жизни Петра Николаевича.

Чем ближе голосование за вотум недоверия правительству Тимошенко, тем больше внимания к коммунистам, которые несколько месяцев поддерживали коалицию БЮТ, НУ–НС и Блока Литвина, компенсируя недостающие голоса. На этом фоне градус критики действующей власти упал, и практически единственным объектом для критических высказываний стал Президент Ющенко. Впрочем, такая ситуация устраивала далеко не всех партийцев.

Хотя лидер крымских коммунистов Леонид Грач публично заявлял, что не стремится к должности первого секретаря ЦК КПУ, именно с его именем связывают попытку смены партийного курса. Любопытным образом она совпала во времени со скандалом вокруг личной жизни Петра Симоненко, решившего оставить жену и признать своей дочь журналистки Оксаны Ващенко. Новая избранница лидера коммунистов утверждает, что об их отношениях уже несколько лет было известно ближайшему окружению Петра Николаевича. Потому тем более странным выглядит, что правда только сейчас выплыла наружу.

Фактически скандал с уходом Симоненко из семьи стал спусковым механизмом внутрипартийного возмущения. В результате партийное руководство сегодня вынуждено выслушивать возмущение представителей партийных первичных организаций, реальностью существования которых, как известно, гордится Компартия. Надо сказать, что ситуацию очень умело разворачивают против Симоненко. Дескать, партийный вождь не один месяц призывал соратников к аскетизму и борьбе с антинародным режимом, сам в этом время предаваясь радостям жизни по полной программе. Говорят, что Леонид Грач подсуетился и «провел работу» с товарищами на местах. Стоит ли удивляться, что в Интернете появляются анонимные сообщения одно другого любопытнее. Неназванные источники полагают, что на ближайшем съезде Петра Симоненко если не исключат из партии, то разжалуют с поста первого секретаря ЦК КПУ, а его место займет Леонид Грач.

Наверное, стоит напомнить, что Петр Николаевич возглавляет КПУ с момента восстановления ее деятельности в 1993 году. Он уже поставил своеобразный рекорд пребывания на своем посту. Чего греха таить – пик карьеры Симоненко уже позади, но парадные входы и тайные ходы в украинской политике он знает хорошо. Коммунисты стали удобным спарринг-партнером во власти еще в 1999 году, сегодня же зачастую неформально поддерживают правящую коалицию. И Леонид Грач, который Юлию Тимошенко не любит почти так же, как Виктора Ющенко, решил воспользоваться ситуацией. Его московские связи будут, возможно, даже покрепче, чем у Симоненко, а использовать проверенный большевистский принцип «чем хуже – тем лучше» Леонид Иванович также умеет неплохо.

В схватке коммунистов за власть многое будет зависеть от позиции второго секретаря КПУ Игоря Алексеева. Его приход на место «коммуниста номер два» в 2006 году должен было ознаменовать партийное обновление, но для широкой общественности Игорь Викторович остается в тени. Зато Алексеева называют хранителем партийной кассы. Небезынтересной будет и позиция Адама Мартынюка, которого Алексеев вытеснил с места второго секретаря КПУ. Адам Иванович – хороший аппаратчик, владеющий в совершенстве мастерством подковерной интриги. Не исключено, что он решит отыграться на Симоненко в расчете на собственную возможность побороться за пост партийного вождя.

Голосование фракции КПУ за отставку правительства Тимошенко станет лакмусовой бумажкой. Если коммунисты выступят против Юлии Владимировны, это будет набатный звон для Петра Симоненко, замена которого на посту партийного лидера станет исключительно вопросом времени. КПУ под руководством Грача (его шансы сменить Симоненко наиболее высоки) вряд ли станет проукраинской партией, скорее, наоборот. Леонид Иванович, получив оперативный простор, постарается и импичментом Ющенко заняться, и полнее программу «Анти-НАТО» развернуть, и о крымских проблемах говорить в полный голос. Да и в ходе президентской кампании определенно не захочет играть роль безмолвного статиста.

Евгений Магда