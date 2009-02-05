Тимошенко демонстрирует депутатам слайды

Верховная Рада начала рассмотрение вопроса о социально-экономической ситуации в Украине и действиях органов власти по преодолению кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в парламенте выступает премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. Свое выступление она иллюстрирует слайдами, которые демонстрируют экономические показатели.

В соответствии с регламентом, на выступление главы правительства отводится 45 минут, на вопросы – 30 минут, на вопросы представителям Кабмина - 30 минут.

Кроме того, каждый лидер фракции будет иметь 10 минут для выступления и 30 минут будет отведено на выступления депутатов.

Запланированы также выступления председателей Луганской и Сумской областных советов.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН перед рассмотрением вопроса призвал всех депутатов пройти письменную регистрацию с тем, чтобы было определено конкретное количество депутатов, присутствующих в зале.

Он также сообщил, что результаты письменной поименной регистрации будут обнародованы.