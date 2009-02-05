Литвин открыл заседание Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН открыл сегодняшнее заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале уже присутствует премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и члены правительства.

Как сообщалось, первым в ВР должен рассматриваться вопрос о социально-экономической ситуации в Украине и действия органов власти по преодолению кризиса.