Литвин открыл заседание Верховной Рады
10:13, 05 февраля 2009Политика
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Тимошенко уже в зале
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН открыл сегодняшнее заседание парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале уже присутствует премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и члены правительства.
Как сообщалось, первым в ВР должен рассматриваться вопрос о социально-экономической ситуации в Украине и действия органов власти по преодолению кризиса.
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