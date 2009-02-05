Ющенко сегодня поедет на Кировоградщину

Совещание по зарплатам и бюджетам

Сегодня, 5 февраля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Кировоградскую область. Как сообщает пресс-служба главы государства, в рамках поездки В.ЮЩЕНКО проведет совещание относительно мер по обеспечению прав работников на получение заработной платы, выполнению местных бюджетов, в том числе в сфере коммунальных услуг, социальной защите населения, пенсионным выплатам.

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