Ющенко сегодня поедет на Кировоградщину
08:37, 05 февраля 2009Политика
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Совещание по зарплатам и бюджетам
Сегодня, 5 февраля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Кировоградскую область.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в рамках поездки В.ЮЩЕНКО проведет совещание относительно мер по обеспечению прав работников на получение заработной платы, выполнению местных бюджетов, в том числе в сфере коммунальных услуг, социальной защите населения, пенсионным выплатам.
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