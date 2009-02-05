Сегодня Верховная Рада будет решать судьбу Тимошенко

Сегодня Верховная Рада будет голосовать проект постановления об ответственности правительства. В парламенте с отчетом выступит премьер Юлия Тимошенко. Подтвердил намерение присутствовать Нацбанк. Президента не будет, а о ситуации в Украине он расскажет в течение месяца во время традиционного ежегодного обращения.

Главный вопрос - хватит ли в парламенте голосов за отставку правительства - пока что остается открытым.

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины: "Все, за что берется Партия регионов, из этого никогда ничего не выходило. Поэтому, чтобы не было никаких волнений, что здесь вопрос не об отставке, она не будет проголосована".

Виктор Янукович, лидер фракции Партии регионов: "Я видел ухмылки, что это, дескать, очередная попытка Партии регионов сменить правительство, она не удастся. Это усмешки ненормальных людей".

ICTV