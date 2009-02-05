НАТО в марте откроет свое представительство в Грузии

НАТО в марте 2009 г. откроет в Грузии специальную миссию альянса. В функции миссии войдет координация осуществления ежегодного национального плана. Об этом сообщил грузинским журналистам в Брюсселе государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Георгий Барамидзе.

"Комиссия создана по решению НАТО, это - еще один шаг в направлении альянса", - сказал он по завершении заседания комиссии НАТО - Грузия.

По словам министра иностранных дел Грузии Григола Вашадзе, все делегации "считают абсолютно неприемлемой милитаризации" Южной Осетии и Абхазии. "Особое внимание было уделено строительству военных баз в Очамчира и Гудаута", - сказал Г.Вашадзе.

В свою очередь министр обороны Грузии Давид Сихарулидзе сообщил журналистам, что на заседании комиссии были также рассмотрены вопросы, предусмотренные ежегодным национальным планом.

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