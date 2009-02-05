Тимошенко еще не разобралась, что там произошло с о.Змеиным

Правительство намерено проанализировать решение Гаагского суда по иску Румынии о статусе острова Змеиный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

“Все, что происходило вокруг острова Змеиный, в том числе и все эти судебные дела, осуществлялось лично под патронажем Президента Украины и его министра иностранных дел. Правительство не было осведомлено в деталях о всех этих судебных решениях. Нам понадобится определенное время, чтобы выяснить ситуацию”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Международный суд ООН в Гааге (Королевство Нидерланды) вынес решение, которым определил, что о. Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины при определении серединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Международный суд ООН также решил не учитывать диспаритет в длине прибрежной линии Украины и Румынии в Черном море при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

Комментируя данное решение, заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК заявил, что в результате определенной судом линии делимитации морские пространства в ее районе соотносятся как 2,1:1 в пользу Украины. По его словам, на стороне Украины остались практически все разведанные нефтегазовые месторождения.

Дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находилось в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контрмеморандум.