Партия регионов и не собирается отправлять Тимошенко в отставку?

Завтра ВР должна заслушать отчеты ключевых ветвей власти и оппозиции относительно сегодняшней экономической ситуации в стране. Партия регионов собирается инициировать также выражение недоверия правительству. Хватит ли ей для этого голосов? Мы спросили у политиков и экспертов. Тарас Чорновил, народный депутат (ПР): В ТАКИЕ ВЕЩИ ИГРАТЬСЯ – ПОЛНАЯ БЕССМЫСЛИЦА У меня нет личных симпатий к Тимошенко, но в такие вещи, мне кажется, играться – полная бессмыслица. Я буду одним из двух-трех, которые не проголосуют за отставку Тимошенко.

Откуда они возьмут голоса? Коммунисты сказали, что проголосуют только в том случае, если вместе будет поставлено голосование о начале импичмента. Но начало импичмента – это такая большая куча процедур, которая не дает возможности начать ее в четверг. Потому на коммунистические голоса тяжело рассчитывать.

Ну, попробуем себе представить, что они даже есть. 173 голоса Партии регионов, 27 коммунистов – это выходит 200 голосов. Это значит, что 26 голосов нужно набрать в “Нашей Украине”. А это довольно проблематично, потому что однозначно проголосует только ЕЦ Балоги. Не думаю, что они рассчитывают на голоса Кириленко. А если не проголосуют коммунисты, то и близко не набирается, потому максимум наберется 200 голосов.

Я попробовал в этом найти какие-то пропагандистские резоны, но ничего не вышло. Я понял, что действует система пропагандистских решений – кто-то наверху дал указание любой ценой избавиться от Тимошенко, а внизу решение не обсуждается. Президиум политсовета просто получает указание, которое идет неизвестно от кого. Никто до сих пор не может понять, от какой группы идут сегодня решения. Президиуму было дано указание провести ряд мероприятий, которые бы должны были привести к отставке правительства.

Судя по всему, голосование завтра состоится, но оно будет выглядеть патовым, если учесть обещание Литвина, что вроде бы будет жесткий контроль за явкой депутатов. И будут учитывать голоса только тех, кто реально зарегистрировался. Поэтому ситуация с голосами будет еще хуже...

Это голосование будет из сферы абсурда – так же, как и голосование в июле. Логики в этом искать не нужно.

Александр Волков, бывший народный депутат: КОММУНИСТЫ, КАК ВСЕГДА, ПОДОЖДУТ ПР хочет отправить правительство Тимошенко в отставку. Однако, думаю, им завтра для этого не хватит голосов. Даже если они проголосуют за недоверие правительству, это приведет к одному – то же правительство будет исполнять обязанности, потому что для создания нового правительства нужна новая коалиция. А новая коалиция в сегодняшнем составе ВР образоваться не может.

Относительно перевыборов. Я тоже не понимаю, как это можно сделать.

Думаю, главная проблема сегодня не столько отправить правительство в отставку, сколько, чтобы они – Президент, правительство, все политические партии – взяли на себя ответственность перед народом Украины за нынешнюю ситуацию в Украине.

Видите, тот же Литвин, выступая вчера, сказал: «Это не наше правительство, мы за него не голосовали. Когда мы пришли в большинство, то правительство уже было сформировано». То есть они вроде бы в большинстве, но ответственности на себя не берут.

Что этим голосованием хочет показать ПР? Они просто хотят, чтобы народ Украины знал, кто сегодня берет на себя ответственность. Думаю, они будут добиваться, чтобы свою позицию выразили и коммунисты. Но коммунисты, как всегда, подождут, думаю, они вообще не будут голосовать. Это мое личное мнение.

Михаил Погребинский, политолог: ПР ТАКИМ ОБРАЗОМ ДЕМОНСТРИРУЕТ ХОТЬ КАКОЕ-ТО ПРИСУТСТВИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ Думаю, “Регионы” не рассчитывают на победу на этом этапе, потому что им все-таки не удалось убедить коммунистов.

Как по мне, отставка тоже не может быть целью, поскольку правительство перейдет в формат и.о., а создать новое правительство и новую коалицию сейчас невозможно.

Мне кажется, что у «регионалов» нет какой-то убедительной программы действий... Их электорат ожидает каких-то протестов против того, что происходит, и ПР таким образом просто демонстрирует хоть какое-то присутствие в политическом пространстве. Ну, это естественно для любой политической силы.

Сегодня вообще тяжело выработать стратегию, которая была бы поддержана населением. Потому что сегодня нужно делать? Нужно принимать очень непопулярные решения – вплоть до перехода на новый срок пенсионного возраста... Именно поэтому мы не слышим сегодня каких-то понятных предложений.

Анна Герман, народный депутат (ПР): МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ НАРОД УВИДЕЛ, СПОСОБНА ЛИ ВЛАСТЬ ХОТЬ ЧТО-ТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДЛОЖИТЬ

Мы собираем завтра это все общество в парламенте с одной целью – чтобы наконец начался конструктивный, серьезный, всесторонний разговор о том, как Украине жить дальше, как ей выходить из кризиса.

Мы хотим, чтобы из всех предложений – от Президента, правительства, ПР – парламент выкристаллизовал одну общую дорогу для всего народа как выход.

С этим мы и идем завтра в ВР.

Мы понимаем, что мы - парламентское меньшинство, мы также понимаем, что коммунисты сегодня поддерживают власть, а значит, разделяют с ней ответственность за то, что та власть до сих пор наделала.

Мы не имеем шансов на отставку правительства, но отставка – это не основная наша цель. Мы просто хотим, чтобы народ увидел, кто что предлагает, способна ли власть вообще хоть что-то конкретное предложить. Способен ли украинский политикум и оппозиция, в частности, выработать какую-то общую дорогу, общее видение будущего Украины.

Может, кто-то не понял нашей высшей цели, а понимает лишь, что мы любой ценой пытаемся уволить Юлю Тимошенко. Но Юлю Тимошенко уже давно уволил народ, она только этого не понимает. Они сегодня еще якобы сидят в креслах, якобы имеют большинство, но в народе большинство уже давно имеет ПР. Этого не видят только сегодняшние руководители государства.

Нестор Шуфрич, народный депутат (ПР): МЫ РАССЧИТЫВАЕМ НА ГОЛОСА КОММУНИСТОВ И НАШЕУКРАИНЦЕВ Мы завтра рассчитываем на голоса ПР, и, надеемся, что те политсилы, которые сегодня заявили о своей оппозиционности и которые называют бесплодной работу правительства, имею в виду коммунистов и нашеукраинцев, – будут принципиальными до конца и проголосуют за отставку.

Ведет ли кто-то переговоры с коммунистами? Мне об этом ничего не известно.

Опрашивала Ксения Лесив