Укрепление границ ЕС никак не повлияет на будущий безвиз с Украиной – евродепутат

Укрепление внешних границ Европейского Союза никоим образом не повлияет на будущий безвизовый режим с Украиной, который начнет работу с июня этого года.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявила депутат Европейского парламента, докладчик по вопросу предоставления Украине безвизового режима Мария Габриэль.

«Нет никаких рисков (о возможном влиянии усиления границ на безвизовый режим с Украиной - УНИАН), мы должны помнить, что параллельно с переговорами о либерализации визового режима мы приняли решение о механизме временного прекращения (безвизового режима с третьими странами). Это означает, что как ЕС, мы сделали доступным инструмент, который может быть задействован в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Но для нас в Европейском парламенте между этими двумя досье нет никакой связи», - пояснила евродепутат.

Габриэль в очередной раз констатировала, что Украина выполнила все необходимые для предоставления безвизового режима условия.

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«Поэтому либерализация безвизового режима будет в июне, а в конце апреля этот вопрос будет рассмотрен на Комитете постоянных представителей (COREPER), в мае - Советом ЕС с последующим подписанием в Европейском парламенте и публикацией в Официальном журнале. Через 20 дней после публикации мы будем приветствовать украинских граждан», - убеждена политик.

Как сообщал УНИАН, с 7 апреля Европейский Союз ужесточил контроль на внешних границах Шенгенской зоны. В Еврокомиссии объяснили это намерением убедиться, что «человек, пересекающий границу, не представляет угрозы общественному порядку и безопасности».

Проверки будут осуществляться как при въезде, так и при выезде с территории Евросоюза.