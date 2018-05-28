Проиграли Путин и Газпром, выиграли Меркель и Тимошенко

Репутация Газпрома как ненадежного поставщика понесла огромный ущерб... Еще до конфликта у Москвы "чесались кулаки"... Медведев организовал саммит, который стал провалом...

Настоящий глава "Газпрома" - покажитесь, пожалуйста

Великая газовая война между Россией и Украиной закончилась, и пришло время оценить ее итоги. На первый взгляд ситуация выглядит многообещающей. Страны наконец заключили “нормальное” долгосрочное соглашение по газовым вопросам. Цены на “голубое топливо” и тарифы за транзит теперь привязаны к рыночным механизмам, и основаны на четких принципах. Устранены элементы произвола и сомнительные посредники. Средняя цена на газ в 2009 г. вероятно составит 230 долларов за тысячу кубометров, в то время как инвестиционные банки прогнозировали цифру в 250 долларов.

Премьер-министр Владимир Путин утверждал, что Украина обязана обеспечить гарантированный транзит российского газа, поскольку Киев ратифицировал Договор к Энергетической хартии (Energy Charter Treaty); Москва, кстати, этого до сих пор не сделала. Он сетовал на то, что "Евросоюз. . . ставит на одну доску Украину и Россию", однако в данном случае поставщик также обязан предоставить закупаемое топливо. Точнее всего ситуацию оценила, пожалуй, газета "Ведомости": `Надежность `Газпрома` как поставщика . . . неотделима от надежности Украины как транзитера`.

Коррупция и внутриполитические процессы на Украине, несомненно, играли важную роль в конфликте, где главными антагонистами были премьер-министр Юлия Тимошенко и Дмитрий Фирташ, совладелец сомнительной посреднической фирмы RosUkrEnergo. И Тимошенко, и Путин утверждают, что именно RosUkrEnergo через украинского президента Виктора Ющенко добилась срыва переговоров по газу 31 декабря.

Условия урегулирования конфликта можно расценить как выдающийся успех Тимошенко. RosUkrEnergo исключена из российско-украинского газового товарооборота, в результате чего она лишится прибылей в размере как минимум миллиарда долларов в год. На пресс-конференции 8 января Путин отрицал знакомство с Фирташем, что вряд ли соответствует действительности, ведь они совместно основали RosUkrEnergo в июле 2004 г. Позднее `Газпром` продал задолженность этой фирмы в 1,7 миллиарда долларов "Нафтогазу", что позволило последнему вытеснить Фирташа.

"Наконец, мы убрали большую политическую кормушку, которая кормила несколько политических мощных сил", - заметила Тимошенко. Фирташ, не скупясь, финансировал политические процессы на Украине, вкладывая деньги в основном в Партию регионов Виктора Януковича, но не забывая и администрацию Ющенко. Отказ от услуг RosUkrEnergo очистит украинскую политику от газовых денег. В ходе конфликта Янукович благоразумно держался в тени, но в конечном итоге финансирование его предвыборной кампании вероятно сократится.

Ущерб, понесенный "Газпромом" в ходе газовой войны, очень велик. Его прямые убытки составили около 2 миллиардов долларов, но куда больший урон нанесен репутации газового монополиста - ведь он проявил себя ненадежным партнером. Теперь клиенты этой государственной компании попытаются ослабить зависимость от ее поставок, но когда проблема заключается в самом "Газпроме", новые трубопроводы не слишком улучшат положение.

Еще до начала конфликта "Газпром" создал интернет-сайт, на котором публиковались критические материалы об Украине. Это позволяет предположить, что у Москвы "чесались кулаки". В своих обвинениях в адрес Киева "Газпром" и Путин не стеснялись в выражениях. "Сегодняшняя ситуация свидетельствует о высокой степени криминализации власти в Украине", - заметил, в частности, российский премьер.

В ходе российско-украинского газового спора в январе 2006 г. котировки акций "Газпрома" резко подскочили: на инвесторов произвел впечатление тот факт, что компания стремится повысить экспортные расценки в условиях роста цен на энергоносители. Последняя "газовая война", напротив, обернулась значительным падением его акций, поскольку инвесторам явно не понравилось безответственное отношение компании к потребителям, вызванное попытками искусственно вздуть тарифы за газ в период общего падения мировых цен на энергоносители.

Серьезно пострадали и потребители "голубого топлива" в Европе, а ЕС показал себя необычайно слабой структурой, не сумевшей извлечь никаких уроков из предыдущих газовых конфликтов.

Впрочем, один из европейских политиков продемонстрировал подлинные лидерские качества - речь идет о германском канцлере Ангеле Меркель. На совместной пресс-конференции с Путиным 16 января Меркель отчитала его, словно учитель - нерадивого школьника, возложив ответственность за происходящее на Москву, и российскому премьеру пришлось проглотить эту горькую пилюлю.

Австрия, Венгрия, Германия, Италия и Франция без лишнего шума накопили запасы "голубого топлива", достаточные, чтобы продержаться три месяца; они усвоили уроки 2006 г. Теперь другие европейские страны скорее всего также начнут создавать большие запасы и постараются диверсифицировать источники энергоснабжения, хотя это и обойдется очень недешево.

Наиболее сложным сочетанием мотивов из всех участников этой истории руководствовался Путин. Напрямую давая указания "Газпрому" и взяв на себя переговорный процесс, премьер подтвердил давнее предположение о том, что подлинным главой этой корпорации является именно он. Хотя к 30 декабря Украина полностью расплатилась за поставки, Путин приказал перекрыть газовый вентиль, что делает его главным виновником сложившейся ситуации.

Репутационные потери "Газпрома" скорее всего отразятся на котировках его акций и кредитном рейтинге. Кроме того, газовый конфликт стал настоящей катастрофой для России во внешнеполитическом плане. На торопливо организованный президентом Дмитрием Медведевым "газовый саммит" никто из глав государств не приехал: это стало самой сильной "пощечиной", полученной российской дипломатией за последнее время.

Установлено, что Путин был одним из главных бенефициаров RosUkrEnergo, но теперь он согласился с отстранением этого посредника от российско-украинских газовых трансакций. Более того, возникло впечатление, что премьер паникует: он путался в технических деталях, обвиняя Украину в "воровстве" ничтожных объемов газа, несопоставимых даже с обычными потерями при транспортировке.

В конечном итоге российскому и украинскому премьеру пришлось положить конец "газовой войне". На снимках, публиковавшихся в тот момент в прессе, мы видим уверенную Юлию Тимошенко; у Путина же, напротив, вид был явно расстроенный.

Так зачем же Путин спровоцировал газовый конфликт? Подозреваю, что его главной целью было нагнетание антиукраинского патриотического угара в стране, чтобы укрепить поддержку обществом властей в период экономического спада. Только в этом он, пожалуй, добился успеха. Опрос, проведенный государственной социологической службой ВЦИОМ, показал, что 63% россиян считают Украину единственным виновником конфликта.

Подозреваю также, что Путин надеялся дестабилизировать ситуацию на Украине, сыграв на внутриполитических разногласиях и жестоком экономическом кризисе в этой стране. Если это действительно входило в его намерения, то здесь он потерпел неудачу. У Тимошенко не было иного выхода, кроме исключения RosUkrEnergo: ведь от этого зависело ее собственное политическое выживание.

После того, как Путин и Тимошенко подписали "газовый мир", на Украине ликвидирован один из крупных источников коррупции. Теперь страна должна реформировать свой "перевернутый с ног на голову" газовый сектор в целях повышения эффективности и энергосбережения. Украинским властям следует покончить с субсидированием газового импорта, и повысить закупочные цены на газ, добываемый внутри страны, стимулируя тем самым увеличение добычи.

Что же касается ЕС, то ему необходимо серьезнее отнестись к собственной энергетической безопасности. Каковы бы ни были мотивы Путина, он, скорее всего, будет провоцировать новые конфликты - поскольку по мере углубления экономического кризиса ситуация для России и для него лично будет ухудшаться. Евросоюзу пора понять, что единый политический курс в отношении России ему нужен не меньше, чем общая энергетическая политика.

В результате мы можем назвать только двух явных победителей - Тимошенко и Меркель. Список проигравших куда длиннее - Фирташ, европейские потребители газа, "Газпром", его акционеры, Ющенко, и наконец, но не в последнюю очередь, Путин.

Андерс Аслунд, научный сотрудник Института международной экономики имени Петерсона, “The Moscow Times”, 28 января 2009

Перевод ИноСМИ