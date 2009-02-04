Коммунисты нарушат обещание и проголосуют за отставку Тимошенко?

Народный депутат, член фракции КПУ Леонид ГРАЧ считает, что его политическая сила завтра должна поддержать голосование в парламенте по резолюции о недоверии правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Я считаю, что нужно голосовать за отставку правительства», - сказал депутат.

В то же время Л.ГРАЧ отметил, что окончательное решение фракции КПУ будет приниматься на заседании президиума партии.

«Мы будем обсуждать эту проблему и решим: или будем партию гробить до конца, не проголосовав за отставку ТИМОШЕНКО и, ничего не объяснив людям, не отмоем свою честь и достоинство, или нужно все же переступить через обещания и проголосовать за отставку», - сказал он.

Л.ГРАЧ также сообщил, что во фракцию КПУ не поступали предложения об избрании первым вице-спикером коммуниста Адама МАРТЫНЮКА вместо представителя Партии регионов Александра ЛАВРИНОВИЧА в обмен на поддержку при голосовании за недоверие правительства.