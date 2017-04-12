В ГПУ передали документы для экстрадиции матери Онищенко – НАБУ

В НАБУ заявили, что передали в ГПУ документы для экстрадиции матери нардепа Олекснадра Онищенко - Инессы Кадыровой, которая, по версии следствия – соорганизатора так называемой «газовой схемы», вследствие которого интересам государства нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Об этом НАБУ сообщило в Facebook.

«После получения оригиналов документов суд Испании будет принимать решение о применении так называемого экстрадиционного ареста или иной меры пресечения до рассмотрения вопроса об экстрадиции лица в Украину», - говорится в сообщении.

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Мать Онищенко объявлена в международный розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины. 30 марта Инессу Кадырову задержаны в Испании по ориентировке Интерпола и Европола.

Как сообщал УНИАН ранее, Специализированная антикоррупционная прокуратура принимает меры для экстрадиции задержанной в Испании Инессы Кадыровой - матери подозреваемого в организации коррупционной схемы по продаже газа народного депутата Александра Онищенко. Как говорилось в сообщении САП, мать Онищенко является одним из соорганизаторов в так называемой “газовой схеме” и была объявлена в розыск в августе 2016 года.