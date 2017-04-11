Использование Россией Крыма для войны в Сирии угрожает безопасности Европы - МИД

Использование Россией оккупированного Крыма для проведения военных операций в Сирии представляет серьезную угрозу безопасности Европейского континента. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства по итогам встречи глав МИД стран G7 в итальянском городе Лукка.

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«Министерство иностранных дел Украины убеждено, что милитаризация Крымского полуострова и его использование в интересах военных операций РФ в Сирии представляет серьезную угрозу европейской безопасности. Такая практика также идет вразрез с международными усилиями, направленными на мирное урегулирование на Ближнем Востоке», - подчеркнули в ведомстве.

«Мы также приветствуем подтверждение со стороны «Большой семерки» приверженности полному выполнению Минских договоренностей и признание того, что Россия должна выполнять свои обязательства: прекратить огонь, вывести войска с территории Украины и вернуть Украине контроль над государственной границей. Мы отмечаем и ценим позицию «Большой семерки» насчет продления санкций до того времени, пока Россия не покинет украинскую землю», - подчеркнули украинские дипломаты.

Также в украинском МИД обратили внимание, что «Большая семерка» признала прогресс Украины в процессе осуществления реформ.

«Мы понимаем, что нам следует еще многое сделать на этом пути и при постоянной поддержке со стороны наших партнеров мы достигнем успеха», - добавили во внешнеполитическом ведомстве.