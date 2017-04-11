Парубий надеется, что депутаты сегодня примут закон о Конституционном суде
Придется с час-полтора работать по этому законопроекту.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что депутаты сегодня примут закон о Конституционном суде Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно рассмотрения сегодня законопроекта.
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Парубий отметил, что в сессионном зале продолжается сложная работа.
“Я боюсь, что еще придется с час-полтора работать по этому законопроекту. Но у меня есть надежда, что мы сегодня сможем принять решение”, - отметил председатель ВР.
Он напомнил, что судебная реформа была одним из его приоритетов, когда он стал председателем парламента. “Я очень рассчитываю, что сегодня мы выйдем на положительное решение”, - добавил Парубий.
Как сообщал УНИАН, сегодня парламент во втором чтении рассмотрит законопроект о КС.
Во фракциях “Самопомич” и Радикальной партии заявили, что не будут голосовать за этот законопроект.