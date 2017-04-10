Порошенко внесет в ВР представление на пост главы Нацбанка после согласования кандидатуры

16:21, 10 апреля 2017
Политика
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Сегодня, 10 апреля, глава НБУ Валерия Гонтарева объявила о своей отставке.

Порошенко внесет представление после согласования кандидатуры / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко внесет в Верховную Раду представление на должность председателя Национального банка после согласования соответствующей кандидатуры.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы Администрации президента Украины.

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«Вопросы стабильности финансовой системы, курсовой политики национальной валюты, сотрудничества с международными финансовыми организациями являются очень важными для страны. Президент внесет соответствующее представление в парламент, когда будет согласована новая кандидатура на должность председателя НБУ», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 апреля, Валерия Гонтарева объявила о своей отставке с должности председателя НБУ с 10 мая.

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Новость в сюжете: Отставка Гонтаревой
Теги: #Порошенко#НБУ#Гонтарева