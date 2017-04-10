Депутат Хомутынник предлагает не ждать месяца с отставкой Гонтаревой

Депутатская группа «Партия «Відродження» предлагает на этой неделе отправить в отставку главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву. Об этом в ходе заседания Согласовательного совета руководителей фракций в понедельник заявил глава группы Виталий Хомутынник.

По его словам, Гонтарева ранее неоднократно заявляла о своей отставке, но потом пресс-служба НБУ это опровергала. «Хватит уже издеваться и над Парламентом, и над гражданами Украины. Если бы была политическая воля, и опять-таки, этот вопрос не замыливался, еще год назад она была бы уволена. Сейчас учитывая то, что и она ставит этот вопрос, и Президент с этим соглашается, давайте на этой неделе уволим госпожу Гонтареву и поставим точку в этих вопросах», – сказал Виталий Хомутынник.

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Напомним, что 10 апреля Гонтарева заявила о своей отставке с 10 мая.