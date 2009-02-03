Литвин закрыл третью и открыл четвертую сессию ВР шестого созыва

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН закрыл третью сессию и открыл четвертую сессию парламента шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР сообщил, что в сессионном зале присутствует премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и члены правительства. Также в ВР присутствуют председатель Конституционного суда Украины, председатель Верховного суда Украины, председатель ЦИК, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и исполняющий обязанности председателя СБУ.

В.ЛИТВИН напомнил, что на две недели была продлена работа третьей сессии. Он подчеркнул, что за это время состоялось одиннадцать заседаний комитетов, на которых рассмотрено 42 вопроса.

Он также напомнил, что по настоянию более чем 150 народных депутатов, состоялось внеочередное заседание парламента.

Во время открытия сессии прозвучал гимн Украины, который исполнил хор им. Веревки.