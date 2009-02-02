В БЮТ рассказали, кто сегодня единственная признанная оппозиция

Первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН допускает возможность введения в состав президиума Верховной Рады представителя фракции Коммунистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

А.КОЖЕМЯКИН заметил, что “некоторые” всеми способами сегодня пытаются проголосовать за недоверие правительству. «Если они пытаются проголосовать недоверие правительству, то мы сейчас обсуждаем вопрос, чтобы выяснить, кто же на сегодняшний день оппозиция», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН заметил, что фракция БЮТ считает, что единственной оппозиционной силой в ВР является фракция КПУ. «Мы считаем, что можно пересмотреть вопрос о квоте оппозиции в президиуме парламента. Я считаю, что единственная оппозиция, которая сегодня является признанной, это КПУ», - сказал он.