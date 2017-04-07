В Раде объявлено о выходе из фракции "БПП" депутата, который заявил об угрозах

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид объявила о выходе народного депутата Украины Владислава Голуба из состава фракции «Блок Петра Порошенко».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании парламента.

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Голуб избирался в парламент по избирательному округу № 197 Черкасской области.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля Голуб сообщил, что в его приемную поступил пакет, в котором содержались угрозы в отношении его деятельности как народного депутата, а также угрозы его жизни и здоровью. По мнению Голуба, такие действия мог заказать один из депутатов Черкасского областного совета.

Голуб заявил об угрозах в ВР и призвал правоохранителей защитить его.

После этого Голуб передал заявление о выходе из фракции «БПП» председателю ВР Андрею Парубию и объяснил, что такое решение связано с коррупцией на местном уровне в Черкасской области.

4 апреля правоохранители задержали мужчину, который оставил пакет в приемной Голуба, в котором была открытка, содержание которой депутат расценил как угрозы. Однако 5 апреля стало известно, что его отпустили.

По заявлению нардепа об угрозах было открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).