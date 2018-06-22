Наша Украина разводится с Президентом?

Как и предусматривалось, отмена парламентом моратория на повышение коммунальных тарифов и завершение коалиционных переговоров при участии “Нашей Украины” совпали во времени. Буквально – изо дня в день. При этом обоим решениям способствовал промежуточный отчет парламентской следственной комиссии, которая изучала ситуацию на рынке газа.

Правда, “Наша Украина”, объясняя свое окончательное решение о разрыве отношений с антикризисной коалицией, ни словом не вспоминает о газовой проблеме, а ссылается исключительно на несоблюдаемый Партией регионов и коммунистами Универсал национального единства.

Как коммунисты едва не развалили антикризисную коалицию

Но факт заключается в том, что голосование за отмену тарифного моратория, в котором “Наша Украина” участия не принимала, окончательно сплотило в пределах коалиции Партию регионов с социалистами и, главное – коммунистами.

Напомним, что фракция КПУ выступала против отмены моратория, введенного по ее же инициативе.

Она упиралась еще и после того, как представители правительства поклялись и с цифрами показали, что они снизят стоимость газа для населения хотя бы на 75 гривен сравнительно с предыдущим уровнем, внедрят дифференцированный подход к платежам и обеспечат бюджетные субсидии... Тогда эти обещания коммунистов не растрогали.

Согласились коммунисты голосовать лишь после длительных консультаций с Партией регионов. И согласились тогда, когда удостоверились: “Наша Украина” нужного количества голосов в поддержку отмены моратория не даст. А следовательно, наступило звездное время для их, коммунистической, “золотой акции”, которая может сберечь, а может и развалить антикризисную коалицию...

Президента уведомили

“Наша Украина”, в свою очередь, официально мотивировала отказ голосовать за отмену моратория сугубо юридическими рассуждениями. Во-первых, желанием, чтобы мораторий попал в Конституционный суд из рук Президента. Во-вторых, нарушением регламента во время одобрения постановления, которое отменяло простым большинством предыдущее решение в 340 голосов, причем решение, процедурно безукоризненное.

В то же время политические мотивы со стороны “Нашей Украины” заключались не только в том, что она оставила один на один с вопросом тарифов антикризисную коалицию и дала возможность коммунистам то ли кичиться своим влиянием, то ли выполнять предыдущие обязательства.

Ключевой тест для НУ в отказе голосовать относительно тарифов заключался в том, что ее не вынудил к этому даже отчет следственной комиссии Дергача. Вся без исключения фракция абсолютно спокойно отнеслась к разоблачениям, которые в нем прозвучали, правда, без фамилий.

Оказалось, что ни “люби друзи”, ни даже лица в президентской фракции, с которыми до сих пор СМИ связывали некоторые структуры, злоупотребляющие на газовом рынке (и которые даже были названы в отчете Дергача, как вот загадочный “Петрогаз”), – не среагировали на не очень скрытый шантаж... Разве что сам господин Ивченко немного понервничал, но его коснулись обвинения не в прямых кражах, а в бесхозяйственности и беспомощности...

Именно этот тест довел: если кто-то и имеет какие-то мотивы для заключения неравного коалиционного соглашения с ПР, – то это не парламентская фракция “Наша Украина”. Возможно, эти люди где-то и есть, но они находятся вне границ фракции...

Выдержав эту проверку, “Наша Украина” стала чувствовать себя увереннее и самостоятельнее. Даже когда Президент Ющенко после объявления официального решения об уходе в оппозицию предложил не спешить и еще поговорить о расширении коалиции, лидер фракции Бессмертный публично заверил Ющенко, что блок уже сделал все, что мог.

Более того, Бессмертный сообщил, что блок не только просит Президента отозвать из правительства министров-“нашеукраинцев”, но и готов исключить их из своих партий, если из тех или других соображений они останутся на должностях. Очевидно, речь шла о рассуждении самого Президента.

О твердости позиции “Нашей Украины” говорил не только Бессмертный. Даже представитель “партии мира” в блоке господин Кинах подтвердил такую возможность лишь при условии, что ПР и коммунисты полностью включат в соглашение Универсал.

Особенно убедительным был господин Онищук, который заверил, что в переговорах о единстве страны существует не только граница компромисса, но и граница сохранения субъектности участников переговоров, за которой наступает диффузия политических сил. А это уже – граница ответственности...

И это все – после встречи с Президентом, которого просто поставили к сведению об уходе в оппозицию.

“Наша Украина” меняет Президента на Универсал?

Собственно, если твердость “Нашей Украины” продержится хотя бы до конца недели, – можно говорить о сенсации. Она заключается в том, что “Наша Украина” начинает развод с Президентом Ющенко, если тот ради сотрудничества с правительством отречется ...Универсала. А такая возможность, как это не парадоксально, содержится в последних словах Ющенко о том, что в коалиционное соглашение должны были бы быть заложены основы Универсала. Не весь до единственной буквы Универсал национального единства, а именно “основы”...

Ведь эта игра слов означает то же, на чем стоят в настоящее время “регионалы” и коммунисты: основы – это что-то такое частичное и очень общее, которое можно толковать, как угодно, а также постоянно суживать всевозможными предостережениями.

И если Ющенко становится на этот путь, то “партия Универсала национального единства”, в которую превратилась “Наша Украина” из “партии Майдана”, может сделать ставку именно на Универсал, а не на Президента. Бегло перехватывая в “двух Викторов” монополию на “национальное единство”.

Интересно, что политологи и “антикризисники” до сих пор не видят возможности такого разрыва, а поэтому предостерегают “Нашу Украину” по поводу неудобства, в которое она поставила Президента, в том числе и в вопросе о министрах. БЮТ, напротив, дразнит потенциальных партнеров по оппозиции – мол, они до сих пор в размышлениях.

Но почему-то из “Нашей Украины” раздаются лишь утверждения о “сожженных мостах”.

Конечно, это еще может быть игра вместе с Президентом в “доброго и злого полицейского”, чтобы произвести более сильное впечатление на правительство и коалицию. Кроме того, формальный переход фракции НУ в оппозицию с сохранением бренда блока становится стартом того долгожданного процесса перетекания в коалицию 30–40 депутатов...

В России увидели намек на досрочные парламентские выборы

Но не стоит сбрасывать из весов и то, как серьезно отнеслись к выходу “Нашей Украины” из переговоров российские парламентские вице-спикеры Слиска и Бабурин, в то время как им из-за грузинских событий совсем не до политтехнологических шуток. Они сразу рассмотрели намек на досрочные выборы в Украине – вопреки попытке Президента Ющенко убедить весь мир в неопровержимом сохранении стабильности.

Так неужели этот Ющенко сам так подводит стратегических партнеров в период сложных газовых переговоров, рискуя сорвать последнюю надежду Януковича на цену в 130 долларов?

Нет, это “Наша Украина” демонстрирует безразличие к тонким газовым переговорам.

Кто получит выгоду от повышения тарифов

Разные эксперты, а среди них главный – госпожа Тимошенко – спорят: который из хозяйственных комплексов раньше дойдет до искусственного банкротства и приватизации после повышения коммунальных тарифов и цены на газ – жилищно-коммунальный, газово-распределительный или ГТС в целом. А следовательно – кто в этом заинтересован. Ищет ответа на это и парламентская следственная комиссия.

Но, как мы уже вспоминали, “Наша Украина” не демонстрирует волнений, что эта комиссия найдет интересы кого-то из ее состава в получении выгоды от этих позорных афер.

Вместо этого комиссия Дергача обещала до Нового года сделать обществу подарок в виде окончательного отчета, в котором должны быть названы имена тех, кто вроде бы доложился к созданию невыносимых условий ожидаемой зимы.

А поскольку в предыдущем выводе комиссии сказано, что все злоупотребления на газовом рынке связаны с тем, что контролировали НАК “Нефтегаз Украины” не правительства, а президенты – как когда-то Кучма, так теперь и Ющенко, – то осталось только получить официальные выводы и признания исполнителей процесса относительно злоупотреблений со стороны нынешнего Президента или его близких и родных.

И если подавляющее большинство фракции “Наша Украина” к этому узкому кругу не принадлежит, то не исключено, что на момент официальных разоблачений она желает дистанционироваться от Президента.

Поэтому лишь поводом для этого будет жесткость или мягкость отношения к Универсала, больше, чем у самого Ющенко, прозападная ориентация и тому подобное...

Президент, назначая председателя Секретариата и проводя в СП другие кадровые реформы, никоим образом не стремился удовлетворить фракцию “Наша Украина” и ее ключевых игроков. А еще эти разговоры о возможности предоставления госпоже Тимошенко должности секретаря РНБО – с подачи бывшего “директора парламента” господина Волкова...

Так или иначе, похоже, что “Наша Украина” пытается выйти из всей мешанины последних времен более-менее целостной, а главное – самостоятельной политической силой. Независимой даже от Президента, чей рейтинг, по-видимому, уже исчерпал себя для последующего коллективного использования. Как исчерпали себя и ресурсы, доступ к которым был открыт через него...

В этом случае сценарий последующих событий будет более сложным и более тяжелым, чем до сих пор считалось.

Но никто и не обещал, что будет легко.

Ирина Погорелова