Украина стала одной из стран с наибольшим количеством новых дел в ЕСПЧ - отчет

Украина стала одной из стран с наибольшим количеством новых дел, зарегистрированных в 2016 году в Европейском суде по правам человека. Об этом говорится в отчете Комитета министров Совета Европы, текст которого имеет "Европейская правда".

Лидерами по количеству новых дел прошлого года были Россия (283 по сравнению с 120 в 2015 году, то есть почти каждый 5-й новый случай был российский), Румыния (151), Греция (121) и Турция (114).

Кроме того, Украина также попала в список стран с наибольшим количеством нерассмотренных дел на конец 2016 года (1147 дел по сравнению с 1052 в 2015 году), ведь закрыла только 4 дела (в 2015 году этот показатель составил 14 дел). Здесь лидерами по количеству нерассмотренных дел стали Италия (2350), Россия (1573) и Турция (1430).

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Среди стран, которые закрыли наибольшее количество дел (то есть были выполнены все необходимые мероприятия) - Турция (274), Словения (265), Россия (261, радикальное увеличение по сравнению с 44 в 2015 году), Румыния (214) и Польша (170).

В отчете также отмечается, что с 2010 года Украина достигла значительного прогресса в сфере судебной независимости (дисциплинарные процедуры в отношении судей, обеспечение независимости уполномоченного органа и тому подобное).