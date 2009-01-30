Ющенко: в парламенте произошел сущий шабаш вокруг Нацбанка

Финансовая система страны полностью разбалансирована.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в экстренном обращении к украинскому народу в связи со сложной экономической ситуацией в Украине.

«Апеллирую к вам, уважаемые соотечественники, чтобы усилить требование к украинскому правительству и парламентскому большинству остановить те потоки лжи, фальши, клеветы и немедленно – подчеркиваю – немедленно действовать для спасения национальной экономики», - отметил Президент.

По его словам сегодня из-за нехватки финансирования сознательно разрушаются государственные институты.

«Я уже не говорю о персональных обвинениях. Отвергаю эту грязь. В парламенте произошел сущий шабаш вокруг Национального банка Украины. Намерение, безусловно, было одно: получить доступ к печатанию денег, чтобы покрыть недостачи Государственного бюджета», – отметил глава государства, заметив, что это может привести к невиданной инфляции, а также может закончиться социальной катастрофой.

«Я вынужден сказать эти слова, чтобы привести в сознание политиков», - подчеркнул В.Ющенко, напомнив при этом, что украинская промышленность останавливается, на предприятиях массово увольняют или отправляют в долгосрочные отпуска людей.