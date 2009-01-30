Газпром шантажирует Польшу газом

Российский газовый монополист «Газпром» пытается заставить Польшу платить больше за газ и снизить стоимость транзита «голубого топлива» по Ямальскому газопроводу в Германию.

Об этом пишут в пятницу польские газеты PolskаTimes и Gazeta Wyborcza.

PolskаTimes отмечает, что «Газпром», который несколько дней компенсировал суточные недопоставки 7 млн. кубометров газа по контракту польского PGNIG с RosUkrEnergo, с понедельника отказался это делать.

«По мнению экспертов, российский поставщик таким образом хочет заставить PGNIG платить более высокие цены за газ или уменьшить оплату за транзит по Ямальскому газопроводу», - пишет издание.

Газета отмечает, что компания Europogaz, которая является оператором польской части Ямальского газопровода, уже сейчас фактически не получает прибылей от транзита российского газа в Германию.

«Оплаты EuRoPolGazu уже сейчас низкие, и, несмотря на это, «Газпром» последние три года не оплачивает их полностью», - пишет Gazeta Wyborcza.

GW отмечает, что «Газпром», который сейчас владеет 48% акций Europogazu, может хотеть получить полный контроль над фирмой.

Газета напоминает, что PGNIG еще в прошлом году пыталось согласовать новый контракт с «Газпромом», который должен был заменить договор с RosUkrEnergo, однако россияне не спешили с этим.

«Александр МЕДВЕДЕВ – вице-председатель «Газпрома» и член правления RUE - в письме к вице-премьеру Вальдемару ПАВЛЯКУ официально потребовал в обмен на дополнительные объемы газа внести изменения в договор правительств Польши и России по строительству Ямальского газопровода и поставкам по этой трубе», - пишет газета.

По данным PolskаTimes, PGNIG сейчас платит за российский газ около 500 долларов за тысячу кубометров, но его цена уменьшится до 400 с апреля из-за подешевления нефти, на основе стоимости которой определяется цена газа.