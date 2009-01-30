СП требует от Тимошенко срочно переписать бюджет под новую цену на газ

В Секретариате Президента призывают правительство срочно внести изменения в государственный бюджет на 2009 год с учетом новой цены на газ и не исключают, что это сделает глава государства в случае бездеятельности правительства в этом вопросе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Он отметил, что ресурсов в госбюджете хватит максимум на четыре-пять месяцев, поэтому правительство должно срочно пересмотреть бюджет хотя бы с учетом новой цены на газ.

При этом заместитель руководителя Секретариата Президента подчеркнул, что вчерашнее решение Национальной комиссии регулирования энергетики сильно ударит по местным бюджетам, поскольку они рассчитывались, исходя из цены на газ в 1900 грн., а фактически с февраля придется платить на 30% больше.

Кроме того, Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что сегодня дефицит местных бюджетов в среднем составляет от 250 до 300 млн. грн.

«Это колоссальные средства, и нужно понимать, что это дефицит только по защищенным статьям, и потому говорить и называть ту статистику, о которой сегодня говорит центральное правительство, оно просто говорит неправду», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он напомнил, что госбюджет, по оперативным данным, по состоянию на вчерашний день выполнен всего на 55%. Немного лучше ситуация с местными бюджетами, но уже сегодня они вынуждены финансировать только защищенные статьи, и то на них не хватает средств.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, будет хорошо, если в феврале и марте из местных бюджетов будет возможность выплачивать зарплаты бюджетникам. Он отметил, что уже сегодня существуют задолженности по зарплате в регионах, в том числе работникам силовых структур.