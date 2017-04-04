Левочкин задекларировал 5 миллионов гривень, которые одолжил у матери

Заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Сергей Левочкин задекларировал 7 915 364 доходов за 2016 год.

Об этом говорится в его электронной декларации, передает Украинская правда.

В частности, он задекларировал 122 тыс. гривень зарплаты, 2,6 млн гривень - процентов от вкладов в банке "Клиринговый дом", 170 тыс. гривен - обеспечение депутатской деятельности и 5 млн гривен - средства, одолженные у матери Евгении Левочкиной.

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Отмечается, что ссуда оформлена, исходя из требований законодательства Украины, и проведена для оптимального использования семейных финансовых средств.

Наличными депутат задекларировал 475 тыс. гривен, 22 тыс. долларов и 16 тыс. евро.

На счетах в "Клиринговом доме" он разместил 1,6 млн долларов и 833 гривны, в Государственном Сберегательном банке - 9 тыс. долларов.

Левочкин владеет квартирой площадью 178,5 кв. м и потратил около 1 млн гривень на аренду офиса общей площадью 682,6 кв. м в Киеве.

Также в собственности депутата автомобиль Mercedes-Benz S600 (2010 год выпуска) и два мотоцикла - Boom Low Rider (2008 год) и Harley Devidson (2011 год).

Кроме того, в 2016 году Левочкин приобрел Mercedes-Benz GLS 350d 4Matic 2016 года выпуска за 2,6 млн гривень.

Левочкин задекларировал право пользования жилым домом и земельным участком во Франции и апартаментами в Греции.

Дом во Франции принадлежит сестре депутата Юлии Левочкиной. Также Юлия Левочкина предоставила Сергею Левочкину в пользование жилой дом (862 кв. м) и 3 земучастка (2 700 кв. м, 800 кв. м и 700 кв. г) в Козине Обуховского района Киевской области.

Депутат задекларировал коллекцию живописи и скульптур из 47 предметов и коллекцию икон из 17 предметов, 4 наручных часов (Vacheron Constantin, Breguet, IWC Шаффхаузен, FP Journe), охотничье ружье Merkel калибра 12 мм, пистолеты Jericho и Sig-Sauer калибра 9 мм, 2 кардіотренжера Technogym и 2 силовых тренажера LifeFitness.

Также он задекларировал 20 тыс. акций компании Karo Investment номиналом по 130 480 гривень каждая и 100 акций "Укртелекома" номиналом 0,25 гривень каждая.

Левочкин задекларировал контроль над 7 оффшорными компаниями - Oskaro Investments и Валика Limited (Кипр), Novembe Ventures, Highbond Global, Cosette Ventures, Megaforte (Сейшельские острова) и Ovitilio Limited (Британские Виргинские острова).

Депутат зарегистрировал ряд торговых марок, в том числе "Новая Украина" и "Фонд Сергея Левочкина".

Из расходов Левочкин задекларировал 2,3 млн гривень на авиаперевозки, 625 тыс. гривень - на приобретение аммиачной селитры для Киево-Печерской Лавры, 1,6 млн гривень - на охрану и 4,8 млн гривень - на уплату налогов.