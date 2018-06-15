Вехи недели. Путаница с декларациями, перемирие для галочки и кадровые интриги

Страсти по е-декларированию больше напоминают течение болезни, которой многие подростки болеют в нежном возрасте: высокая температура (дискуссий), высыпание (разнообразных инициатив) и стремление найти панацею, которая на поверку оказывается искусно замаскированным плацебо. Хотя Украине уже 25, антикоррупционная лихорадка трясет ее не понарошку. Президент, которому необходимо было освободить от е-декларированию значительную часть личного состава Вооруженных Сил, пообещал обеспокоенным представителям НГО создать рабочую группу, чтобы в очередной раз подкорректировать многострадальный закон.

Интересно отметить, что копья вокруг электронного декларирования доходов с хрустом ломались в то самое время, когда сайт Национального агентства по противодействию коррупции никак не хотел принимать многочисленные декларации от желающих. Триллер «Подай декларацию или получи два года» ощутили на себе многие государственные служащие. Финальный результат мало связан с прошлогодним шоком от информации о запасах наличности, которые разнообразные по партийной принадлежности слуги народа хранят у себя под рукой. Куда интереснее была перепалка Владимира Гройсмана с главой НАПК Натальей Корчак, проигнорировавшей публичный призыв премьера подать в отставку вместе с коллегами. Собственно говоря, все формирование антикоррупционной практики в Украине, к сожалению, проходит на фоне показательного отсутствия политической ответственности у ее проводников.

К вопросу о работе премьера, у которого 14 апреля истекает годичный иммунитет от отставки, мы еще вернемся. Пока же хочется отметить, что война на Донбассе продолжается, вопреки заявленному в Минске участниками Трехсторонней контактной группы перемирию. Смерть от взрыва бомбы в Мариуполе контрразведчика Александра Хараберюша и продолжающиеся обстрелы, несущие жертвы среди украинских военных, практически по всей линии разграничения свидетельствуют не только об неэффективности Минских договоренностей, но и об отсутствии рычагов влияния на ситуацию со стороны мирового сообщества.

Украинской власти необходимо также найти решение, способное обеспечить более эффективное правосудие для принимающих участие в АТО военных. Приговор генералу Виктору Назарову, которому инкриминировали «служебную халатность» и осудили на 7 лет лишения свободы, без энтузиазма восприняли и глава государства, и министр обороны, и начальник Генерального штаба. И это ведь не первая ласточка, необходимость «милитаризации» украинской Фемиды уже давно на повестке дня, но никак не находит отражения в работе Верховной Рады.

Сдвоенная провокация – обстрел генерального консульства Польши в Луцке и попытка блокирования международной трассы на Львовщине – не сумела повлиять на польско-украинские отношения так, как задумывали их организаторы. За спиной Николая Дульского из «Наждака» давно мелькают российские «рыцари плаща и кинжала». Другое дело, что подобные попытки не будут прекращаться, более того – в ближайшее время станут все более интенсивными, и отвечать им хорошо бы консолидировано.

В начале апреля парламентарии выйдут на ударную законотворческую вахту на протяжении двух недель, после чего намерены уйти практически на месяц на каникулы под благоприятным предлогом. Больше всех эта ситуация на руку Владимиру Гройсману, который получит время для подготовки к отчету о годе работы правительства. Впрочем, премьер уже сегодня уверен, что пенсионную реформу возможно запустить летом, и она принесет в качестве результата ликвидацию дефицита Пенсионного Фонда через 7 лет.

Среди многочисленных информационных вбросов активное место занимает версия о грядущей замене Гройсмана на Юрия Луценко, распространению которой способствует проявившееся желание Виктора Шокина вернуться в кресло генерального прокурора. Правда, и сам Луценко на словах и на деле демонстрирует решимость задержаться на Резницкой. Этому способствуют, в частности, отказ Панамы предоставить Владиславу Каськиву политическое убежище и задержание в Грузии Игоря Кирюшина, бывшего заместителя Эдуарда Ставицкого. Обыски по делу табачного монополиста на украинском рынке с российскими корнями тоже можно отнести в актив генеральному прокурору. Касаясь будущего урегулирования конфликта на востоке Украины, Луценко в интервью Bild подчеркнул, что не видит возможности для полной амнистии боевиков на Донбассе, но не исключает, что многие из них будут прощены после ухода российских войск.

Евгений Магда