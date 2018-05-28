Эвакуация Хорошковского

Увольнение Хорошковского с должности главного таможенника неожиданностью не стало. Неожиданностью стало то место, куда пристроил экс-„озимого” Президент...

Ожидаемого вчера показательного увольнения Валерия Хорошковского с поста руководителя Гостаможни на заседании правительства не произошло. Буквально за час до указанного действа, на которое уже собирались журналисты, Президент провел эвакуацию „ценного кадра” прямо из-под правительственного огня. По информации некоторых изданий „гламурного Кена” должны были выгонять с сокрушительными формулировками. В частности, за резкое падение таможенных поступлений в бюджет – в январе они составляли всего 31% плана.

Скорее всего „выступающие” припомнили бы Хорошковскому и обвинения со стороны старых заслуженных таможенников в сомнительной ликвидации нескольких региональных таможен при создании новых, управляемых лояльными людьми; и подозрительные операции с конфискатом; и своеобразную деятельность госпредприятия „Украинский грузовой комплекс” с его весьма навязчивыми консалтинговыми услугами для клиентов таможни. Да в конце-то концов, кто, когда и в какой стране видел безгрешного главного таможенника? Очень уж много искушений.

Это хорошо понимало и руководство правительства. Так же осознавая тот факт, что в условиях беспрецедентного экономического кризиса показатели выполнения плана не могли не обвалиться. Справедливости ради отметим, что до кризиса показатели Гостаможни были вполне достойны. А лично Хорошковского не раз хвалила сама Тимошенко. Потому самой реальной выглядит распространенная сейчас в СМИ версия увольнения Хорошковского из-за чрезмерного сближения со злейшим врагом премьера - олигархом Дмитрием Фирташем.

Бывший черновчанин никак не желает смириться с изгнанием его детища „РосУкрЭнерго” из сферы торговли российским газом. И с потерей 11 миллиардов кубов газа, уже лежавших в подземных газохранилищах. Ведь они должны были принести немалую прибыль от продажи. А теперь должны работать на тимошенковскую схему удешевления стоимости российского газа для Украины (вероятно, не без пользы для самого премьера).

После того, как Хорошковский заявил в прямом эфире, что ни один таможенник не посмеет растаможить газ “РосУкрЭнерго”, стало ясно: ему на должности руководителя Гостаможни остались считанные дни, если не часы. Потом появилось еще и интервью на одном из ведущих интернет-сайтов с резкими личными оценками Тимошенко.

Почему поссорились Валерий Иванович и Юлия Владимировна? На поверхности лежит фактор телеканала „Интер”, вопрос о собственности на который остается довольно интригующим. Сам Хорошковский утверждает, что владелец – именно он. И с ним Тимошенко вела переговоры о покупке самого рейтингового канала Украины. Но в цене не сошлись. А у Фирташа есть лишь опцион на покупку части акций. Может быть, опцион у „пострадавшего от Тимошенко” такого размера, что Хорошковскому и продавать нечего? Потому и сердится на Валерия Ивановича Юлия Владимировна, которой на президентской кампании центральный канал просто необходим. А он уже уплыл Фирташу? То есть – к Ющенко или Януковичу. И полностью может сыграть (в случае проведения операции „Преемник”) на Арсения Яценюка, в большой мере пасущегося на электоральном поле „белосердечной” и сегодня представляющего для нее чуть ли не самую грозную опасность.

Но в кризисе отношений двух правительственных чиновников мог быть еще один фактор бизнес-политического характера. Уже писалось о том, что при назначении Хорошковского между Тимошенко и руководством российского „Евразхолдинга” могли иметь место договоренности, предусматривавшие мощный удар по металлургическому бизнесу ее главного политического конкурента – Рината Ахметова. Он же – весомый конкурент „Евраза” по бизнесу. В частности, они якобы касались пресловутого Никопольского ферросплавного завода. Таможня – это весьма эффективный инструмент для создания хоть трудностей, хоть важных преференций. Но политическая конъюнктура со временем изменилась. Сегодня Тимошенко почему-то желанная гостья на ТРК „Украина”, они с Ринатом Леонидовичем уже давно не обменивались никакими взаимными обвинениями. Известно, что Ахметов выступал за „очень широкую коалицию” в составе ПР–БЮТ. И не получилась она отнюдь не из-за самого богатого человека Украины.

Не односторонняя ли денонсация Юлией Владимировной негласных договоренностей с „Евразхолдингом” дала дополнительный толчок для демарша Хорошковского?

Независимо от причин, увольнение Хорошковского с должности главного таможенника неожиданностью не стало. Неожиданностью стало то место, куда эвакуировал экс-„озимого” Президент. Своим указом Виктор Андреевич назначил бывшего водителя Киевского зоопарка и экс-заместителя Медведчука... первым заместителем председателя СБУ. Введя ради такого случая дополнительную должность. Первым же заявлением новоиспеченного спецслужбиста стали угрозы и требования в адрес Энергетической региональной таможни «не допустить растамаживания» газа, который закачан в подземные хранилища Украины и на который претендует компания «РосУкрЭнерго».

Глава государства должен был понимать, что подвергнется острой критике со стороны оппонентов. Министр внутренних дел Луценко мгновенно выдал: „СБУ уже давно превратилась в карманное подразделение Банковой и отдельных коммерческих структур... Служба безопасности Украины создала новую должность в госструктуре – заместителя по безопасности олигарха Фирташа”.

При этом возможности СБУ реально повлиять на экономические процессы не так уж велики. Главный бютовский „ледокол” Андрей Портнов заявил, что 11 миллиардов кубометров газа, принадлежавшие “РосУкрЭнерго” и переданные Нафтогазу Газпромом, вообще не требуют растаможки. "Согласно контракту, заключенному между Газпромом и Нафтегазом этот газ не только принадлежит Нафтогазу, но и находится в подземных хранилищах Украины, занесен на баланс, проведены все необходимы процедуры", – сказал депутат. Зная нрав бютовцев, вполне можно предположить, что никакое СБУ уже не остановит Нафтогаз и Юлию Владимировну. Уголовное дело откроют? Да уже открывали против „агента эквадорской разведки Юлии Тимошенко”. Окончилось очередным пшиком.

Даже заявление Газпрома о том, что россияне переуступили Нафтогазу не газ, а денежную задолженность, могут не помочь. Потянут РУЭ в самый справедливый украинский суд имени Онопенко (газ-то в Украине!) – и все будет ОК. Для Тимошенко.

Оперативно появился еще один очень серьезный упрек Президенту, озвученныйполитологом Алексеем Гаранем: „Первый заместитель службы безопасности, связанный интересами бизнеса и многообразными связями с Россией? А как же государственные секреты? И хотя подобное числится за многими украинскими служащими и политиками, но это кадровое назначение Президента действительно вызывает вопрос. Настолько нужно было насолить Тимошенко?” И эта крайне неприятная критика явно продолжится.

Со стороны Президента было бы неосмотрительно не учитывать также ропота кадровых сотрудников СБУ по поводу назначения „цивильного шпака-бизнесюка”. Насколько известно автору, возмущение в „конторе” практически всеобщее. Даже на выходцев из разведки МО или из МВД в свое время так не реагировали.

И все же глава государства пошел на эту „кадрову эвакуацию”. Кажется, в первую очередь, потому, что шагреневая кожа его властных полномочий сжалась именно до этого маленького клочка под названием СБУ. Некуда больше назначать эвакуированных. Ну, еще в Министерство обороны. Тоже забавный вариант.

Кроме того, очень похоже, что Ющенко оставляет за собой некий кадровый маневр в СБУ. Обозреватели не дают никаких шансов уцелеть и.о. председателя СБУ Наливайченко. Тиберий Дурдинец, которому прочили эту должность, кажется, вызывает симпатию в этой стране только у Виктора Балоги. Так, может, сохранить возможность продвижения вверх в СБУ молодого и внешне респектабельного Хорошковского?

Николай Писарчук