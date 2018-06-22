Затулин будет искать на украинцев управу в Европейском суде

“А кто такой Затулин?” – “Первый раз слышу. Но сказали кричать за него”

Шевченковский суд столицы сегодня провел заседание по иску депутата Госдумы России, директора Института стран СНГ Константина Затулина к СБУ, которое 3 июня этого года издало постановление о том, что въезд российского политика в Украину нежелателен.

Затулина, который, по его же словам, “очень любит Украину и никаких противоправных действий на ее территории не совершал”, такое решение задело, и вчера он, несмотря на “нежелательность пребывания в Украине”, прибыл в Киев, чтобы свидетельствовать в суде против СБУ.

К началу заседания перед помещением Шевченковского суда разыгралось действо представителей так называемого “Православного братства” Александра Невского, в защиту российского деятеля. Шумные бабки неизвестного гражданства с красными лицами бросались на студентов, пришедших выразить Затулину свое “фе” и на первого попавшегося украиноязычного журналиста (особенно пострадал телевизионщик, который пытался говорить по-украински с Затулиным) и шумно пытались доказать, что “Украины не существует, есть только единая Русь, пока есть православие, есть и мы...”

Я не против православия, пусть даже российского, но к тому моменту, пока его представители не вмешиваются в дела политические. Весь цирк смахивал на обычную, неуклюже слепленую пророссийскую заказуху. Интересно, что чуть позже, уже в троллейбусе, возле меня сидели две представительницы этого “митинга” – они обсуждали события. “А скажите, он из Крыма или из России – этот Затулин?” – спрашивает одна. “Ой, не знаю. Если честно, я первый раз вот сегодня о нем услышала", – отвечает другая.

Героя не вышло

Как же проходило само заседание суда?

Российский политик нанял адвоката, известного по многим громким процессам, преимущественно политическим, – Андрея Федура. Хотя с самого начала дело казалось выигрышным для Службы безопасности Украины, позже выглядело так, будто Федур способен отстоять своего клиента.

Четыре представителя Службы безопасности в Крыму, которые защищали свою позицию, оказались, мягко говоря, не очень красноречивы. Очевидно было, что ни один из них хорошо не ориентировался в украинском законодательстве. Хотя ситуация, как пришлось услышать от постороннего юриста, была вполне простой. Достаточно было сослаться на статью Конституции о свободах граждан и сделать ссылку на Закон “О статусе иностранцев в Украине”, к которому все время апеллировали представители защиты. В то же время ни выстроить линию защиты, ни привести достаточно аргументов за то, что высказывания Затулина представляют собой вмешательство во внутренние дела Украины и угрозу национальной безопасности государства, они не смогли.

Напомним, что Затулин прямо обвинял украинские власти в фальсификации парламентских выборов 2006 года, в дестабилизации ситуации в Крыму в июне 2006 (время сорванных военных учений), сравнивал ситуацию в Крыму с событиями в Косово, обвинял украинский МИД в дружбе с экстремистскими организациями, делал недвусмысленные намеки на то, что украинские границы можно сдвинуть в интересах России.

Сам Затулин пытался доказать суду, что постановление СБУ «не имеет оснований, является политическим заказом» и нарушает его права как гражданина РФ на свободу передвижения, а также «грубо противоречит законам и Конституции Украины». По его убеждению, это постановление «чрезвычайно деструктивно и опасно, что может привести к осложнению взаимоотношений между Украиной и Россией”.

Хотя сами высказывания депутата Госдумы как раз из таких, которые могут привести к осложнению отношений этих двух стран. Но эсбэушники об этом не говорили. Вместо этого они твердили, что мера, примененная к Затулину, является превентивной и адекватной, поскольку должна предотвратить возможное нежелательное развитие ситуации в Украине в дальнейшем.

Представители СБУ довели до суда, что «истец произвольно трактует как нарушение Международного права, так и законодательство Украины». Что касается последнего, то защита и сама никак не трактовала ни Конституцию, ни другие законы, на конкретные вопросы адвоката истца по законодательству ответчик не дал ни одного внятного ответа. Украинские коллеги Затулина из института, сидя в зале, довольно хихикали, хотя остальным собравшимся было не до смеха.

Ситуацию несколько разрядил двухчасовый перерыв в судебном заседании, во время которого с новой силой разгорелись страсти возле суда. Сначала несколько возбужденно, потом – уже успокоившись, ждали продолжения. Услышать решение суда в тот же день ждали не все, были и сомнения в том, что дело выигрывает СБУ.

Но после дебатов между сторонами судья Шевченковского райсуда столицы Александр Шостак приятно удивил журналистов: жалобу истца суд не удовлетворил. Коллегия судей признала правомерным постановление СБУ о запрещении Константину Затулину въезжать в Украину на протяжении 1 года. Обжаловать решение истец может на протяжении 10 дней с момента получения им полного текста постановления 9 октября.

Затулин заявил, что «желание верить украинскому правосудию у него лично сильно поставлено под сомнение”. Он собирается оставаться в Украине еще несколько дней, а затем подавать апелляционную жалобу, в случае необходимости – и в Европейский суду по правам человека.

Судя по всему, украинцам придется увидеть еще не одно действо вокруг этой одиозной фигуры.

Орест Хомский