В Испании задержали мать нардепа Онищенко - САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура принимает меры для экстрадиции задержанной в Испании Инессы Кадыровой - матери подозреваемого в организации коррупционной схемы по продаже газа народного депутата Александра Онищенко.

Как говорится в сообщении САП в Facebook, мать Онищенко является одним из соорганизаторов в так называемой “газовой схеме” и была объявлена в розыск в августе 2016 года.

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"Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщает, что вчера, 30 марта 2017 года, в Королевстве Испания по ориентировке Департамента Интерпола и Европола Украины задержали гражданку Украины Кадырову Иннесу, которая разыскивается НАБУ для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191 ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины", - заявили в антикоррупционном ведомстве.

В этой связи сказано, что САП принимает все возможные меры для экстрадиции Кадыровой на территорию Украины с целью привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, причинившей ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргазвыдобування".

Согласно доказательствам, полученным во время досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Всего в рамках данного уголовного производства были задержаны 12 подозреваемых, пятеро из которых признали себя виновными и согласились на соглашение со следствием.