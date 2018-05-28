Кадровые зачистки накануне выборов уже начались

Украинскую политику ожидают серьезные кадровые потрясения. Безусловно, обывателю они будут преподнесены под соусом укрепления власти в условиях экономического кризиса. Но действительность куда прозаичнее – кандидаты в президенты собирают вокруг себя соратников и обладателей финансовых ресурсов.

Пример Валерия Хорошковского будет показателен для тех, кто еще верит в электоральные перспективы Виктора Ющенко. Валерий Иванович стал фактически первым перебежчиком из правительства, променявшим руководство мытарями на второе кресло в иерархии Службы безопасности. Правда, у него есть и другой аргумент в пользу собственной полезности – телеканал «Интер», способный стать артиллерией главного калибра в будущей информационной войне. Пример Хорошковского может стать наукой другим недовольным работой в премьерском лагере. Впрочем, и стан соратников президента не резиновый, так что место там придется заслужить.

По всей вероятности, Хорошковский будет не последним чиновником, которого правительство отторгнет в ближайшее время. И сама Юлия Тимошенко, и ее ближайшие соратники активно анонсируют глобальные кадровые перестановки в Кабинете министров. Удовлетворять кадровые потребности блока Литвина Юлия Владимировна не торопится, да и сам Владимир Михайлович как-то не горит желанием ассоциироваться с властью. Зато проведение ревизии работы министров может помочь решить сразу несколько задач.

Первая из них – укрепление парламентской коалиции. Понятно, что Тимошенко постарается раздать портфели исключительно тем членам фракции НУ–НС или их протеже, для которых свет из премьерского окна играет роль путеводной звезды. Заодно – подрывая президентские позиции и сокращая возможности главы государства для маневра. Вторая – создание однородного правительства, на заседаниях которого больше не будет антипремьерских демаршей. Сами понимаете – кризис и президентская кампания, не до этого. Пресловутое «письмо Пинзеника», неряшливо опровергнутое правительственной пресс-службой, стало тревожным звонком, но не ускорило процесс принятия антикризисных решений. Третья, можно сказать, традиционная задача – превращение правительства в предвыборный штаб Юлии Владимировны. И она, и ее соратники могут без устали кокетничать на тему участия лидера БЮТ в президентской кампании, но участие Тимошенко в ней никто не подвергает сомнению.

Не исключено и некоторое укрепление коалиции на парламентском уровне. Правда, оно может пройти неформальным путем, через замену в кресле первого вице-спикера «регионала» Александра Лавриновича на коммуниста Адама Мартынюка. Александр Владимирович в последнее время уж больно резко критикует юридические маневры коалициантов. К тому же именно во фракции КПУ коалиция трех фракций неизменно черпает резервы для результативного голосования. Да и Адам Иванович, давно знакомый с Владимиром Литвином, может если не добавить тому решимости, то взять в случае необходимости на себя проведение непростых решений. Мартынюк, как известно, не только признанный знаток регламента, но и мастер разворачивать его в собственных интересах. Правда, Петру Симоненко придется пояснять, почему коммунисты голосуют вместе с коалицией, но мы уверены – Петр Николаевич справится с задачей.

Чем могут ответить на Банковой? В первую очередь, работой с парламентариями, чье будущее не однозначно, а потребности растут. Основные политические команды уже раскрыли неприкосновенные запасы финансовых ресурсов и сладких обещаний – тянуть дальше просто нет смысла. Кроме того, президентский секретариат продолжит выстраивание вертикали исполнительной власти на местах, чтобы попытаться использовать административный ресурс в избирательной кампании. К тому же Виктор Балога проводит интенсивные консультации с лидерами «диванных» партий, дабы обеспечить создание блока с условным названием «Ющенко – наш Президент». Этот римейк «Злагоды» образца 1999 года должен будет, по крайней мере, создать иллюзию возможности переизбрания Виктора Андреевича на второй срок.

Ситуативным союзником президентской команды является и Партия регионов. Если команда Ахметова пока предпочитает отмалчиваться, то «газовый департамент» «регионалов» не скрывает своего негативного отношения к Юлии Тимошенко. Ради ее укрощения они готовы заключить даже сделку с дьяволом, а не только Виктором Ющенко. Плюс – располагают реальными рычагами влияния на Виктора Януковича. К тому же соратники Виктора Федоровича постепенно разворачивают избирательные штабы – в партийной среде обсуждается не только президентская кампания, но и возможность проведения досрочных парламентских выборов. Сотрудничая с президентом, Янукович мало что теряет – рейтинговый разрыв между двумя Викторами слишком велик, зато недопущение Тимошенко во второй тур президентской кампании – очень перспективный вариант.

Ведущим партиям и блокам в ближайшие пару лет отдыхать не придется: победитель президентской кампании, вероятнее всего, захочет провести вдогонку и досрочные парламентские выборы, чтобы окончательно закрепить свое превосходство. Это означает, что Украина будет выходить из экономического кризиса под аккомпанемент популистских призывов и обещаний улучшить жизнь миллионов людей на следующий день после голосования. Что ж, дело привычное.

Евгений Магда