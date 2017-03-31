Семья замглавы АП за копейки через суды захватила контроль над фирмой с участками и домом на Печерске - СМИ
Супруга Ковальчука за 78 тысяч купила корпоративные права на фирму, что владеет имуществом на 130 миллионов.
Жена первого заместителя главы Администрации президента Виталия Ковальчука Елена Ковальчук получила за 78 тысяч гривень два земельных участка и дом на улице Добровольческих батальонов в Киеве на Печерске, которые оценены в свыше 130 миллионов гривень. Об этом говорится в сюжете программы "Схемы", совместного проекта "Радио Свобода" и канала "UA:Первый".
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Два земельных участка общей площадью 0,1 гектара и дом площадью 848 квадратных метров находились в собственности бизнесмена Вадима Блошка. С 2003 года имущество находилось в аренде посольства Греции, а с 2008 года – в залоге у «Банка Форум» под кредит отца Вадима Блошка Николая.
После введения временной администрации «Банк Форум» отказался принимать имеющиеся деньги со счетов Николая Блошка как зачисление кредита. И продал право требования долга на 47 миллионов гривень обществу с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Ратио Инвест».
29 октября 2016 года «Ратио Инвест» обратилась к нотариусу в городе Днепр с просьбой зарегистрировать продажу участков и дома Вадима Блошка фирме «Каунт-О». Поскольку дом не находился в собственности «Ратио Инвест» и на имущество были наложены судебные запреты, нотариус отказал.
«Ратио Инвест» обратилась в Бабушкинский суд Днепра, и судья Шевцова обязала нотариуса зарегистрировать продажу имущества фирме «Каунт-О». Вадима Блошка на суд, который касался его имущества, не пригласили.
«Уже через месяц стало ясно, для кого готовили дом. ООО «Каунт-Про» перешло под контроль Елены Ковальчук. Жене первого заместителя главы Администрации президента контроль над фирмой, которая владеет имуществом в Царском селе на 130 миллионов гривень, обошелся всего в 78 тысяч гривень. Столько стоило 2/3 доли компании», – отмечают журналисты.
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Юрист Богдан Боровик отметил, что эта цепочка операций действительно напоминает схему захвата имущества.
«И то, что цена фактически не уплачивалась, и то, что цена намного ниже, чем оценочная цена, и то, что это делалось не по месту нахождения недвижимого имущества (где-то в Днепре), и то, что, скажем так, уставный капитал лица, которое приобретает это имущество, несоизмеримо мал со стоимостью продажи. У юристов, которые имеют с этим дело, возникает подозрение, что это схема», - подытожил он.
Министерство юстиции Украины издало приказ от 15 февраля 2017 года об отмене решений о перерегистрации имущества на ООО «Каунт-О». Однако этот приказ не выполнен, он оспаривается в нескольких затяжных судебных процессах.
Виталий и Елена Ковальчук не захотели говорить об этой ситуации. Также от комментариев отказались и в Посольстве Греции.