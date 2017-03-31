Семья замглавы АП за копейки через суды захватила контроль над фирмой с участками и домом на Печерске - СМИ

Жена первого заместителя главы Администрации президента Виталия Ковальчука Елена Ковальчук получила за 78 тысяч гривень два земельных участка и дом на улице Добровольческих батальонов в Киеве на Печерске, которые оценены в свыше 130 миллионов гривень. Об этом говорится в сюжете программы "Схемы", совместного проекта "Радио Свобода" и канала "UA:Первый".

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Два земельных участка общей площадью 0,1 гектара и дом площадью 848 квадратных метров находились в собственности бизнесмена Вадима Блошка. С 2003 года имущество находилось в аренде посольства Греции, а с 2008 года – в залоге у «Банка Форум» под кредит отца Вадима Блошка Николая.

После введения временной администрации «Банк Форум» отказался принимать имеющиеся деньги со счетов Николая Блошка как зачисление кредита. И продал право требования долга на 47 миллионов гривень обществу с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Ратио Инвест».

29 октября 2016 года «Ратио Инвест» обратилась к нотариусу в городе Днепр с просьбой зарегистрировать продажу участков и дома Вадима Блошка фирме «Каунт-О». Поскольку дом не находился в собственности «Ратио Инвест» и на имущество были наложены судебные запреты, нотариус отказал.

«Ратио Инвест» обратилась в Бабушкинский суд Днепра, и судья Шевцова обязала нотариуса зарегистрировать продажу имущества фирме «Каунт-О». Вадима Блошка на суд, который касался его имущества, не пригласили.

«Уже через месяц стало ясно, для кого готовили дом. ООО «Каунт-Про» перешло под контроль Елены Ковальчук. Жене первого заместителя главы Администрации президента контроль над фирмой, которая владеет имуществом в Царском селе на 130 миллионов гривень, обошелся всего в 78 тысяч гривень. Столько стоило 2/3 доли компании», – отмечают журналисты.

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Юрист Богдан Боровик отметил, что эта цепочка операций действительно напоминает схему захвата имущества.

«И то, что цена фактически не уплачивалась, и то, что цена намного ниже, чем оценочная цена, и то, что это делалось не по месту нахождения недвижимого имущества (где-то в Днепре), и то, что, скажем так, уставный капитал лица, которое приобретает это имущество, несоизмеримо мал со стоимостью продажи. У юристов, которые имеют с этим дело, возникает подозрение, что это схема», - подытожил он.

Министерство юстиции Украины издало приказ от 15 февраля 2017 года об отмене решений о перерегистрации имущества на ООО «Каунт-О». Однако этот приказ не выполнен, он оспаривается в нескольких затяжных судебных процессах.

Виталий и Елена Ковальчук не захотели говорить об этой ситуации. Также от комментариев отказались и в Посольстве Греции.