Сотрудник Института политических и этнонациональных исследований имени Ивана Кураса НАН Украины, политолог Александр ДЕРГАЧЕВ cчитает, что в отношениях Украины и России есть серьезные проблемы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции после круглого стола: «Актуальные проблемы взаимоотношений Украины и России в исторической ретроспективе и на современном этапе».

Эксперт отметил, что уже прошел период неприятия многими россиянами развала Советского Союза и отделения Украины. По его словам, до недавнего времени главная проблема была в том, что нельзя было установить паритетные равноправные отношения. «Украинская элита была не готова ни ментально, ни психологически выстраивать свои отношения с россиянами как равноправными партнерами», - сказал А.ДЕРГАЧЕВ. Со стороны России также сложно выстраивались хотя б формально равноправные отношения с Украиной, добавил он.

По словам А.ДЕРГАЧЕВА, в последние два года углубляются расхождения в моделях развития, системах ценностей двух стран. «Необходимо найти парадигму взаимоотношений, поскольку в любом случае, как бы не развивалась Россия, утвердится ли там либеральная империя или суверенная демократия, мы будем очень тесны, и надо искать модель развития, даже если мы будем не очень похожи друг на друга», - сказал политолог.

Комментируя ситуацию об объявлении некоторых российских политиков персонами «нон-грата» в Украине, в частности Константина ЗАТУЛИНА, в связи с их высказываниями об Украине, А.ДЕРГАЧЕВ отметил, что в украинско-российских отношениях не выделена правовая сфера, отношения имеют признаки внутренних отношений, и многие политики очень легко позволяют себе переступать границу, которая для многих не существует. «Все это естественно, так как мы необычайно близки, не произошла самоидентификация», - сказал А.ДЕРГАЧЕВ.

С другой стороны, по его мнению, есть все формальные поводы вспомнить о международном праве и этикете и реагировать соответствующим образом. А.ДЕРГАЧЕВ также отметил, что позиция, которую занимает К.ЗАТУЛИН, достаточно распространена в России. «Если говорить об официальном слое некоторых органов власти, представительской власти, особенно Госдумы, то это даже модно», - сказал он. По мнению А.ДЕРГАЧЕВА, политическая культура в Москве развивается в специфическом направлении, и это будет влиять даже на самых убежденных и не требовательных русофилов, поскольку идет переход от политики на какое-то массовое явление. «Среди элиты это становится способом делания карьеры, это реальность, которую надо учитывать», - добавил он.