Посол Великобритании в Украине расскажет об изменениях в процедуре получения виз

13-00 - Брифинг посла Великобритании в Украине Тимоти Барроу, посвященный изменениям в процедуре представления заявок на получение британских виз (Консульский и Визовый отдел Посольства Великобритании в Украине, ул. Глыбочицкая, 4, Бизнес центр “Артем” (вход со стороны сквера напротив кинотеатра “Киевская Русь”). Нужна аккредитация. Телефоны: 490-36-60, 490-36-64,e-mail: ukembinf@sovamua.com.

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