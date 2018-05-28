Новый патриарх Кирилл – «симфония церкви и государства»

В России светская, политическая и церковная власть, объединенная идеологией авторитаризма и державного православия, вряд ли сможет выстраивать нормальные отношения с Украиной...

Поместный собор Русской православной церкви тайным голосованием избрал первоиерарха на патриаршую кафедру, «вдовствующую» с 5 декабря прошлого года. Им стал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. За него проголосовали 508 делегатов. Церковный хор исполнил «acsios» – «достойный», митрополит Кирилл заявил: «Приемлю», попросил «снисхождения к своим слабостям» и 16-го Патриарха Московского и всея Руси стали поздравлять с избранием.

Результат выборов был предопределен. И хотя многие из окружения Кирилла сегодня будут говорить о том, что «они сделали его патриархом», тем не менее, новый предстоятель вряд ли нуждался в их помощи.

Его восхождения на патриарший престол желала российская власть. Вся Россия, не только религиозная, в восторге от нового патриарха. Он и «кризисный менеджер», и богослов, и ритор, и политик, и «блестящий популяризатор». «Кирилл может влюбить молодежь в православие, убедить что православие – это будущее России, может говорить с ней о сексе, роке», – говорит всероссийский диакон Андрей Кураев.

Кстати, злые языки, утверждают, что, опрошенные накануне мероприятия миряне из числа депутатов партии «Единая Россия» не скрывали, что будут голосовать за местоблюстителя патриаршего престола Кирилла, считая, что именно его поддерживает руководство страны. Присутствие президента Дмитрия Медведева на рождественской службе, которую вел владыка Кирилл, было воспринято ими как знак.

Но вряд ли это вся правда. Главное, как сказал претендент на патриаршество в своем программном докладе, «здесь благодать Святого Духа нас собрала». Поэтому, несмотря на то, что делегатами Собора были 165 мирян, тем не менее, 199 архиереев, 162 священника и 178 монахов определили, кому быть патриархом.

Не было среди делегатов собора светских львов, возмутителей спокойствия, «деклараторов» русского государственного православия. Удивительно, но партикулярных мирян не представляли культовые фигуры из околокремлевского бомонда, «истинные христиане», например, такие, как Юрий Лужков и Никита Михалков, Александры Проханов и Дугин и им подобные.

Похоже, что организаторы собора и выборов патриарха решили (во всяком случае, для широкой церковной общественности) не дать пищу для досужих разговоров и скандалов, максимально дистанцировались от «мира и града», от «власть предержащих».

В канун выборов патриарха в Москве много говорили об «украинском десанте». Более трети делегатов Собора были из Украины. Интересно и то, что митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан), несмотря на многочисленные просьбы, отказался выставлять свою кандидатуру и участвовать в выборах патриарха. А ведь вполне мог бы стать компромиссной фигурой.

Не позволил возраст и то, что Владимир, как это он сам заявил, «желает предстать перед Богом 121-м Митрополитом Киевским, а 16-м Патриархом Московским и всея Руси пусть будет тот, на кого укажет Бог и ваш выбор». (Кстати, на Архиерейском соборе в Москве, предшествующему Собору, Киевский митрополит Владимир и митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий – все-таки получили по десять голосов иерархов).

Для понимания внутрицерковных отношений РПЦ МП следует констатировать, что православная церковь в России стала государственной религией, мощным государственным институтом. Более того, РПЦ сегодня слишком «вмонтирована» (организационно и идеологически) в российские политические ценности, которые неизменно рождают тоталитарный тип общества. Это и подчиненность светской власти, и нетерпимость к оппонентам, к другим религиям.

При огромной поддержке властей православие стало государственной идеологией, оттеснив на задворки не только социалистические и коммунистические идеи, но и либеральные, гуманитарные, просветительские, демократические ценности. Еще можно вспомнить, что митрополит Кирилл заявил о том, что общечеловеческие ценности противоречат нравственным, православным устоям церкви.

За минувшие 20 лет после развала СССР православная церковь окрепла материально, организационно, финансово. Пожалуй, самые талантливые выпускники самых престижных светских вузов ринулись служить Богу.

Если в 1988 году у РПЦ было 6893 прихода, 6674 священника, 74 архиерея, 22 монастыря с 1190 монахами, 2 академии, 2 семинарии, то сейчас – 202 архиерея, 29263 прихода, 30670 представителей духовенства, 804 монастыря. За два десятилетия канонизированы 1700 святых.

В своем докладе на Соборе владыка Кирилл определил будущее патриаршества. Задача РПЦ – вернуть в общеобразовательные школы «вероучительные предметы». Дискуссия быть или не быть закону Божьему в школе расколола российское общество, но, похоже, церковь сумеет убедить, что православные просветительские программы нужны детям. Ученые России эти процессы называют клерикализмом, попыткой занять доминирующее место церкви в образовании, в духовной жизни общества.

Новый Патриарх внезапно стал критиком экуменизма, в котором его самого обвиняли церковные ортодоксы. «Речь не может идти о каких-либо компромиссах с инославием, только твердость православия, его несгибаемость в сегодняшнем сложном мире», – заявил Кирилл на Соборе.

Но генеральная линия РПЦ, считает Кирилл, – это «выход Церкви из гетто». Озвученная будущим патриархом идея союза, «симфонии церкви и государства» означает укрепление связей со всеми институтами российской государственной власти. Например, принятие Архиерейским собором «Основ учения РПЦ о достоинстве, свободе и правах человека» утонули в торжественном славословии «единства Церкви и Государства российского», вопреки главной задаче любой религиозной организации – социальной работе, помощи бедным, неимущим, больным, инвалидам.

На взгляд автора этих строк, патриарх Кирилл по своим личным качествам, харизматичности стоит намного выше нынешних российских политических небожителей. Он отличается рационализмом, менеджерским подходом к управлению церкви и взаимоотношению с государством. Он самодостаточный, образованный, в то же время не приемлет импровизации в решении сложных проблем. Кирилл открытый для диалога и сумеет переубедить своих оппонентов, если дело касается интересов церкви.

Интересно, что Кирилл родом из Санкт-Петербурга и что его, как и президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина, «воспитала» северная столица России.

По сути, сегодня в России светская, политическая и церковная власть, объединенная общей идеологией авторитаризма и державного православия, вряд ли сможет выстраивать нормальные отношения с соседями по СНГ, прежде всего с Украиной.

Негативное отношение к Украинскому государству можно проиллюстрировать десятками официальных заявлений Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Патриарх Кирилл, в своих многочисленных комментариях также всегда жестко критиковал украинскую власть, касалось ли это религиозных проблем – приезда Римского Папы в Украину, вопросов церкви в Украине, отношений с другими поместными церквями – или собственно межгосударственных отношений России и Украины. Вряд ли новый патриарх сможет стать надгосударственным, наднациональным пастырем для украинских православных.

Виктор Тимошенко, Москва

Справка

Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника, закончил Ленинградскую духовную семинарию и Ленинградскую духовную академию.

В 1971 году возведен в сан архимандрита и назначен представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве. В декабре 1974 года назначен ректором Ленинградской духовной академии и семинарии, а в июне 1975 года – председателем епархиального совета Ленинградской митрополии. 14 марта 1976 году возведен в сан архиепископа. 26 декабря 1984 года назначен архиепископом Смоленским и Калининградским.

В сан митрополита Кирилл возведен 25 февраля 1991 года.

6 декабря 2008 года на экстренном заседании Священного Синода Русской православной церкви в связи с кончиной Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II митрополит Кирилл тайным голосованием избран местоблюстителем Патриаршего престола.

27 января 2009 года в Москве на Поместном соборе избран 16-м Патриархом Московским и всея Руси.