Добавят ли России прагматизма рыночные цены на газ?

Переход на рыночные цены должен был бы символизировать новый этап наших отношений с Россией. У нас с северной соседкой сохраняется целый комплекс нерешенных вопросов, самые болезненные из которых – раздел Азовского, Черного морей, выведение Черноморского флота в 2017 году с территории Украины, а пока еще – его инвентаризация и изменение цены базирования. Будет ли означать такая “дружба” по европейским ценам на газ оживление украинско-российского диалога? В конечном итоге, будет ли давать оно право на более жесткий тон со стороны украинских дипломатов? Об этом УНИАН спросил экспертов. Леонид Осаволюк, директор первого территориального департамента МИД Украины: ОТ РАУНДА К РАУНДУ НАДЕЖДЫ НА РЕШЕНИЕ ВСЕ МЕНЬШЕ Никакого продвижения в азово-керченской проблематике не произошло. Россияне предлагают варианты, отброшенные нами еще несколько лет назад.

С нашей точки зрения, было бы справедливо переводить наши отношения на рыночные рельсы не только в газовой сфере, но и в оценке пребывания Черноморского флота на территории Украины. Те символические 97 миллионов, которые даже не платятся Украине, а которыми якобы выплачивается долг прежних времен, не отвечают ни международной практике, ни самим условиям пребывания ЧФ. И это было бы честно заявить российской стороне. Они говорят, что готовы увеличить сумму арендной платы, но после 2017 года. И это невзирая на то, что мы не ставим вопроса последующего пребывания российского флота – после 2017 года, предлагаем составить график выведения флота и совместно начать над этим работать. Хорошим сигналом является то, что город Новороссийск называется, как место, куда будет выведен флот.

Мы пока еще пытаемся достучаться до российской стороны, чтобы не заострять проблемы. У нас остается надежда на решение проблем, хотя от раунда к раунду переговоров надежд остается все меньше.

Кстати, в кулуарных переговорах и переговорщики, и руководство российской делегации прекрасно понимают ситуацию, но когда мы садимся за стол, они проводят официально задекларированную линию.

Но существуют другие механизмы решения проблем. Мы изучаем опыт государств, которые проводили демаркацию в одностороннем порядке. Такую демаркацию сухопутной границы осуществила Российская Федерация с Эстонией в 1995 году. Россия приняла решение об осуществлении демаркации в одностороннем порядке и на протяжении года это сделала.

Мы ищем разные возможности защитить территориальную целостность Украины.

Григорий Перепелица, ректор Дипломатической Академии: РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ ЛИШАТ ОТНОШЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ФАКТОРА Переход на рыночные отношения относительно российского газа (хотелось бы сказать – и его транспортировки в Европу) высвобождает из наших переговоров политический фактор. За дешевый газ мы все равно платили политическими уступками, нашим суверенитетом. Это и соглашение о пребывании Черноморского флота на территории Украины, и другие политические решения, которые принимались в угоду России. Дешевый российский газ может быть только в мышеловке, за льготы на газ требовались политические уступки.

Демаркация и делимитация границы – это вопрос двусторонних отношений. Здесь европейские страны могут предоставить экспертов для проведения консультаций. Вмешиваться в эти вопросы другие страны не могут, поэтому рассчитывать на международное сообщество в этом вопросе не приходится. Мы должны сами решить проблематику границ.

Если у нас есть соглашение о делимитации сухопутных границ, то демаркацию Украина может провести в одностороннем порядке. Потому что обустройство своей границы – это суверенное право каждой страны.

Екатерина Кириченко, руководитель Института антикризисных стратегий: УКРАИНСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИКИ НЕ БУДУТ ПЕТЬ В УНИСОН

Рынок – это когда ты заходишь в магазин и выбираешь то, что нравится больше, – пепси-колу или кока-колу. А когда ты в пустыне, и там единственный колодец, – это уже не рынок...

Так что не нужно тешить себя иллюзиями: договоренности относительно газа никоим образом не влияют на другие стратегические интересы России в Украине. Крым, базы Черноморского флота РФ, демаркация границы, укрепление русского языка, препятствование євроатлантичним устремлением Украины – повестка дня осталась той же.

В Украине, где постоянно происходят центробежные процессы, всегда найдется пятая колонна амбициозных политиканов, которые предадут национальные интересы и глазом не моргнут. На этих политических противоречиях и в дальнейшем будут играть россияне. У них на полную катушку работает агитпроп.

У нас государственная информационная политика отсутствует вообще. Поэтому прогноз не утешителен: вопросы Российского флота, демаркации границ и даже больше – транзита и цены на газ еще многократно будут камнем преткновения в украинско-российских отношениях. Чтобы говорить с Россией на равных, украинским политикам нужно петь в унисон, а этого еще не будет.

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел Украины: В ОТНОШЕНИЯХ НУЖЕН ПРАГМАТИЗМ

На сегодня ситуация складывается так, что я не исключаю нового обострения вокруг общих проблем. Мне рассказали, что, находясь в Брюсселе, Виктор Ющенко сказал, что наши отношения с Россией ухудшились, и это вынуждает нас налаживать сотрудничество с Европейским Союзом.

Если обе страны не поймут необходимости взаимовыгодного сотрудничества на основе равноправного партнерства, то нас ожидает обострение.

Кое-кто говорит, что россияне невзирая на рыночную цену не смягчили свою внешнюю политику. Но это их внешние приоритеты, они пытаются их реализовать. Нами не может такая политика восприниматься однозначно, мы бы хотели иметь другие отношения, которые базировались бы на прагматизме и уважении, в соответствии с положениями, заложенными в Договоре о дружбе, сотрудничестве, партнерстве от 1997 года.

Опрашивала Маша Мищенко