Адвокат Шокина прокомментировал подачу иска

Адвокат Николай Олефиренко, который представляет интересы бывшего Генпрокурора Украины Виктора Шокина, прокомментировал подачу иска о признании неправомерным решения об его увольнении.

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«Решение Верховной Рады об отставке Виктора Шокина было принято с нарушениями действующего законодательства Украины. Одно из наиболее вопиющих - нарушение процедуры голосования в Раде. Говоря простым языком - “кнопкодавство”», - рассказал адвокат.

По его словам, есть основания для удовлетворения заявленных требований. Тем более, есть обширная судебная практика по аналогичным делам в Украине и ЕСПЧ. В качестве примера можно привести известное дело “Александр Волков против Украины” в котором “кнопкодавство” в Верховной Раде послужило основанием для отмены ее решения и восстановления Волкова в должности.

Также можно привести пример, когда суд отменил решение Верховной Рады о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Игоря Мосийчука также из-за нарушения процедуры.

Адвокат акцентирует, что помимо того, что при голосовании о снятии Шокина были использованы карточки отсутствующих в этот день депутатов, были и другие нарушения.

«Депутаты на всех заседаниях обязаны голосовать лично - это прямая норма Конституции, закрепленная в 84 статье основного закона. Совсем недавно мы получили доказательства того, что во время голосования за отставку Виктора Шокина были незаконно использованы карточки отсутствующих депутатов. Кроме того, были допущены и другие нарушения процедуры”.

Напомним, в феврале беглый экс-депутат Александр Онищенко заявил про подкуп народных депутатов при голосовании за отставку Виктора Шокина.