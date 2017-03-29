Командующий сил НАТО в Европе призывает предоставить Украине современное вооружение

Командующий сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти вновь призывает предоставить Украине современное вооружение для борьбы против поддерживаемых Россией боевиков, пишет Радио Свобода.

Читайте такжеМаккейн призвал Трампа предоставить Украине летальное вооружение

«Лично я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос о предоставлении Украине летального оборонительного оружия», – заявил Скапарротти 28 марта во время слушаний в комитете по вопросам обороны Палаты представителей.

Напомним, 22 сентября Палата представителей США одобрила закон о поддержке Украины летальным оружием. Так, в перечень предусмотренных законом координированных с союзниками и партнерами США средств поддержки Украины включены летальные оборонительные системы вооружений.

Отдельные его положения направлены на усиление противодействия российской информационной пропаганде и содействию привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины.